Sassofono ed elettronica per il concerto di Caroline Halleck

Oggi alle 18, nella sede della ’Fondazione Sabe per l’arte’ di Ravenna, in via Pascoli 31, ci sarà il concerto della sassofonista americana, ma residente in Italia, Caroline Leigh Halleck. Il concerto, dal titolo ’Liminal’, è un’esibizione per sassofono ed elettronica che celebra la versatilità dello strumento musicale, esplorando il mutevole rapporto tra natura, umano e tecnologia. Il programma comprende brani dei compositori Jacob TV, Christopher Cerrone e Wayne Seigel.

Caroline Leigh Halleck (nella foto) si è esibita in numerosi concerti in Italia e all’estero, e ha suonato in occasione di festival prestigiosi tra cui Spoleto Festival dei Due Mondi, Ravenna Festival, Spinacorona Festival, Piccolo Spoleto USA, Lago Maggiore Musica, Festival Novecento e Paesaggi Musicali Toscani, e con organizzazioni quali New Muse Concerts (USA), Amici della Musica (Italia), Associazione Musicale Etnea (Sicilia), Timucua Arts Foundation (USA) e Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. Ha vinto numerosi primi premi, tra cui il Concorso Concerto dell’Università della Georgia (categoria solisti) e il Premio Nazionale delle Arti Italiano per la Musica da Camera. Attiva nella comunità del sassofono, ha partecipato al World Saxophone Congress in Croazia (2018) e Gran Canaria (2023), oltre a esibirsi alla North American Saxophone Alliance (2014, 2016). Nel 2023, è stata selezionata per la residenza artistica Changes con la compositrice svedese Ellen Arkbro, presentando concerti in varie città italiane. Appassionata di musica da camera, ha eseguito la prima europea del Concerto per quartetto di sassofoni e ensemble di fiati di David Maslanka sotto la direzione di Lorenzo Passerini con il Mestizo Quartet. È inoltre la nuova sassofonista tenore del Gershwin Quintet, un ensemble tutto al femminile con quartetto di sassofoni e pianoforte, specializzato nella musica di George Gershwin.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.