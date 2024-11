"Scherma, serve un impianto più adeguato"

Il circolo della spada Cervia - Milano Marittima cresce. E crescono anche le esigenze di un un impianto sportivo più adeguato, visto che si sta rivelando sempre più un’eccellenza sportiva. Diverse le medaglie che gli atleti stanno conquistando sul territorio regionale e nazionale: le ultime, spiega la Maestra Greta Pirini, sono "il titolo di Campione Italiano, 2 ori, doppietta in Coppa del Mondo, Campioni Europei, Campioni del Mondo, argento ai Campionati Italiani Assoluti e convocazione al Ritiro Azzurro di Spada, denominato ’Azzurrini 2024’ precisamente a Formia". In crescita anche il numero di iscritti negli anni anche perché, prosegue Pirini, "la scuola Scherma Cervia si è data e si sta dando tanto da fare: partecipa a tutte le feste dello sport, manifestazioni, esercita progetti gratuiti in tutte le scuole del territorio della zona cervese e dintorni a Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata, Cesenatico. La scherma è uno sport che si può iniziare a tutte le età, non esclude nessuno anzi, si creano gruppi omogenei di persone, a partire da bambini e ragazzi fino ad arrivare ad adulti, master e over. A Cervia è praticato sia agonisticamente, con gare di livello nazionale e internazionale di alto livello, sia amatorialmente".

Gli allenamenti si svolgono all’interno del Bocciodromo di Pinarella, che però richiederebbe alcuni interventi: un’esigenza emersa negli anni, man mano che la scuola di scherma cresceva. "Stiamo crescendo – dice Pirini –. Ogni anno si fa il possibile per dare un futuro migliore a questi bambini, ragazzi, atleti, che iniziano per gioco e poi si ritrovano in una realtà per pura passione molto ricca di valori. La nostra esigenza principale e urgente è quella di rendere la nostra palestra di scherma funzionale ancora più spaziosa e la ’Sala d’Armi’, dove si tira di scherma, sistemata a dovere. Siamo affezionati al Bocciodromo perché qui ci sono tutti i nostri ricordi e le nostre fatiche e a noi lo spazio va bene. Ma ha bisogno di essere sistemato e adeguato al livello che stiamo raggiungendo. Credo che sarebbe una grande soddisfazione non solo per i nostri atleti, ma per lo sport cervese in generale".

A fianco degli sport più conosciuti come calcio e pallavolo, la scherma si posiziona come uno sport comunque accessibile: "La scuola cervese è stata costruita e strutturata negli anni comprando apposite attrezzature per mettere tutti gli atleti nelle migliori condizioni d’allenamento. Spesso il materiale viene fornito in prestito. Poi ci sono tante altre agevolazioni; la scuola ha investito su questo per permettere a tutti di poter praticare la scherma a Cervia." Ilaria Bedeschi