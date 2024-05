Sport e benessere per tutti

Questo sabato e domenica a Cervia torna ’C’è Sport, e Benessere’ ai Magazzini del Sale e a Borgo Marina con attività per tutti i gusti: sarà possibile sperimentare una vasta gamma di attività sportive, tra cui slackline, hydrofoil, danza, skate, pumptrack e mountain bike. Sono previsti anche workshop gratuiti e laboratori creativi per i piccoli atleti, inoltre non mancheranno le aree espositive dedicate alle novità del settore sportivo e del

benessere e un’area food e drink con specialità locali.

L’evento è organizzato dal Consorzio Cervia Centro, per maggiori informazioni:

www.cerviaevents.it.