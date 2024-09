Taxi Ravenna, 6 domande per le nuove licenze: “Auto in servizio entro fine anno. E nei prossimi mesi altri 12 ingressi”

Ravenna, 30 settembre 2024 – Sono sei le domande presentate per le nuove licenze taxi messe a bando dal Comune di Ravenna. Il termine per la presentazione scadeva il 16 settembre e ora l’Amministrazione comunale le deve esaminare. “Se tutte rispetteranno i requisiti, e i soggetti supereranno l’esame, le assegneremo tutte e contiamo di concludere la procedura entro fine anno”, spiega Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico, Attività produttive, Porto, Politiche europee e Cooperazione internazionale.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle istanze presentate, convocherà gli ammessi via Pec per sostenere la prova consistente in un esame orale oppure in un test attitudinale che verterà sulle seguenti materie: codice della strada; toponomastica dell’area urbana del comune di Ravenna; conoscenza della lingua italiana; tecniche di primo soccorso; normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore. Delle sei nuove licenze di taxi, due sono destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. Il valore delle licenze sarà di 90mila euro per il rilascio della licenza di tipologia ordinaria e di 76.500 euro per il rilascio della licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento.

Attualmente in servizio a Ravenna ci sono 24 taxi, quindi l’aumento di 6 unità vuol dire un incremento del 25%. Forse ci si poteva attendere un numero maggiore di domande ma, come spiega l’assessora Randi, “il fatto che il bando sia stato emesso durante l’estate non favorisce le domande. La stessa cosa succede anche per i mercati ambulanti”. L’idea dell’Amministrazione è quella di procedere con altri due bandi da sei licenze nei prossimi tre anni. “Vogliamo incrementare di diciotto le licenze attualmente in essere come stabilito dal nuovo regolamento; si poteva scegliere di uscire con l’avviso di gara a settembre – spiega Randi – quando il tutto avrebbe avuto più visibilità. Ma abbiamo scelto di anticipare i tempi per rispondere con la massima celerità e prontezza al bisogno di taxi che nella nostra città è rilevante”. Ad ogni modo l’Amministrazione conta di concludere il procedimento relativo al primo bando entro fine anno in maniera da avere in servizio sei nuovi taxi tra pochi mesi.