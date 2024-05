Tre punti digitali dove imparare cos’è lo Spid

Cos’è e come si attiva Spid? Come si accede al Fascicolo sanitario elettronico? E per fare un pagamento online o stampare da Internet un certificato? Le nuove tecnologie a volte devono essere spiegate. A Cervia aprono sono aperti i punti digitali. Sono: Informagiovani/Seidonna, corso Mazzini 39, tutti i giovedì 15-18; biblioteca, via circonvallazione Sacchetti 111, tutti i giovedì dalle 9 alle 13; Urp, viale Roma 33, aperto dall’8 maggio tutti i mercoledì dalle 9 alle 12. Prenotazioni: 0544/482482