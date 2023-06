Treni estivi, buone e cattive notizie C’è il Venezia–Cattolica via Ravenna

Al via da domenica la nuova programmazione ferroviaria estiva ribattezzata ‘Trenitalia Summer experience’. Per il territorio ravennate ci sono conferme e alcune novità, come il debutto del nuovo servizio Venezia – Cattolica via Ravenna. Si tratta in particolare di quattro corse – due il sabato e due la domenica – con partenza da Venezia Santa Lucia alle 6.46 e rientro con arrivo nel capoluogo veneto alle 19.09.

I treni, ancora due nuovi convogli Rock doppio piano, serviranno anche le città di Padova, Terme Euganee, Monselice e Rovigo e raggiungeranno Cattolica passando da Ravenna. Previste le fermate di Classe, Lido di Classe-Lido di Savio, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera, Rimini Viserba, Rimini, Rimini Miramare, Riccione e Misano Adriatico. Anche in questo caso gli orari permetteranno l’arrivo sulla costa per l’ora di pranzo, mentre il giorno del rientro sarà possibile godere ancora di alcune ore di vacanza grazie a partenze nel primo pomeriggio con arrivo a Venezia Santa Lucia alle 19.09. "L’itinerario – commenta Trenitalia – offrirà anche un’ulteriore opportunità di raggiungere Ravenna, baricentro del nuovo servizio, inserendo la scoperta dei suoi tesori culturali all’interno della propria vacanza".

Più servizi anche sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini, sempre più utilizzata dopo la riorganizzazione che ha consentito di eliminare il cambio del treno a Ravenna. Potenziata l’offerta del mattino del sabato con tre nuove corse in partenza da Bologna alle 7.40, alle 10.06 (prolungamento dell’attuale servizio per Ravenna) e alle 11.39 (prolungamento della corsa estiva per Cesenatico).

Veniamo a Freccia Rossa e Frecciabianca. Il potenziamento estivo interessa Rimini (34 fermate), Riccione (18) e Cattolica (4). Confermato il Frecciabianca Roma – Ravenna via Rimini con fermata a Riccione. Per gli Intercity sono previsti 14 collegamenti con le spiagge della Romagna. Di questi otto correranno lungo la rotta Milano – PescaraLecce, favorendo l’arrivo di turisti dalla Lombardia e fermeranno a Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena prima di toccare Bologna e poi scendere verso Faenza, Forlì, Cesena e raggiungere Rimini, Riccione e Cattolica. Nessuna sosta invece nel Ravennate per gli Intercity notte che faranno tappa a Bologna per poi scendere verso Rimini, Riccione, Cattolica.

l.t.