Un lunedì pomeriggio a scopo benefico

Una settimana ricca di occasioni alla biblioteca Trisi di Lugo.

Si comincia domani alle 15 in sala Codazzi,con il consueto appuntamento con l’associazione Mondo Rosa per un pomeriggio da passare in compagnia chiacchierando e realizzando i tanti progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l’Unicef oppure lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata

Poi per tutta la settimana incontrio con autori, appuntamenti con la storia e la cultura e una Game night.