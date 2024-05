Ubriaco a bordo del camion. Sanzionato autotrasportatore

La doppia prova all’etilometro non ha lasciato grandi margini di dubbio. L’uomo – un cittadino romeno classe 1979, autotrasportatore – era ubriaco. E non di poco. Il 45enne, quando gli è stato chiesto di soffiare nella strumentazione utilizzata dagli agenti della Polizia locale di Ravenna, ha raggiunto ’punteggi’ poco invidiabili. Quali? 2,37 grammi di alcol per litro di sangue la prima volta. In seconda battuta ha raggiunto i 2,44 di grammi di alcol per litro di sangue. A segnalare la presenza dell’uomo è stato il personale della Questura: il 45enne era stato infatti respinto dallo stabilimento Marcegaglia poiché con tutta evidenza ebbro. L’autotrasportatore si è poi allontanato per fermarsi in un’area di sosta vicina per prendere fiato. Gli agenti della Polizia locale lo hanno trovato in via Canale Magni a bordo di un trattore stradale in sosta a margine della carreggiata. Qui il 45enne è stato sottoposto all’etilometro. Visti i valori registrati, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per violazione dei tempi di guida.