Un dibattito sulla certificazione di genere

Domani, alle 11, al museo Classis si parlerà de ‘La certificazione di genere: un processo di inclusione, miglioramento e opportunità’. Ne discuteranno Ouidad Bakkali, deputata, Lidia Marongiu, consulente di marketing e comunicazione del turismo per Happy Minds, Federica Moschini, assessora al lavoro e politiche di genere del Comune di Ravenna, Marianna Panebarco, Ceo e producer alla Panebarco, casa di produzione di cartoni animati, video in motion graphics e vicepresidente nazionale di Cna, Cecilia Pedroni, communication director di Happy Minds e Work Wide Women, Linda Serra, Ceo e co-fondatrice di Work Wide Women e Nicola Simoni, consulente di Anova2 per lo sviluppo di sistemi di gestione e modelli organizzativi aziendali.