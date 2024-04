Una lista di giovani a sostegno di Missiroli

Nasce a Cervia una nuova Lista Civica: ‘Coraggio e Innovazione con Missiroli sindaco’. Un progetto promosso da un gruppo di giovani attivi all’interno della comunità, legati da una visione congiunta di sviluppo sostenibile e pronti a lavorare per il bene della città. La lista civica, presentata ieri pomeriggio al MiMa Beach, prende vita dall’iniziativa "di cittadini appassionati e determinati a contribuire al benessere di Cervia, in uno spazio politico distante dai partiti tradizionali" spiegano. L’obiettivo è quello di creare un luogo di confronto e dibattito dinamico e innovativo insieme al candidato Mattia Missiroli, così da poter contribuire alla costruzione di un progetto lungimirante e concreto.

Ne fanno parte: Samanta Farabegoli (capolista), Chiara Carboni (coordinatrice), Alan Benazzi, Maria Cuomo, Giovanni Bisaccia, Stefania Lunardini, Matteo Dellachiesa, Agneta Claudia Szocs, Marcello Foglia, Federica Vitali, Antonio Guidazzi, Enrica Zanella Antonio Negosanti, Francesco Pasquali, Davide Peraccini Davide e Andrea. Turroni. I cittadini che compongono la lista hanno diversi percorsi di studi e sono rappresentativi in maniera trasversale di tutti gli ambiti di lavoro e di attività presenti a Cervia. Innovazione e coraggio sono i due aspetti più significativi che racchiudono le ambizioni delle nuove generazioni.

"A Cervia esiste una seconda città, fatta di persone disaffezionate ai processi amministrativi e alle dinamiche politiche" spiega la coordinatrice Carboni - Noi vogliamo risvegliare soprattutto in loro il senso collettivo e più alto che la buona politica deve portare con sé, partendo dall’attenzione concreta e vera, anche verso i piccoli bisogni. Infine, ’Coraggio e Innovazione’ vuole preservarne l’identità dei nostri luoghi, ma allo stesso tempo promuoverne estetica e bellezza, nel senso più ampio che queste parole esprimono. Parliamo quindi di sostenibilità sociale, ambientale, economica di tutte le scelte, verifica e controllo in corso d’opera, sostegno alle iniziative imprenditoriali che abbiano al centro l’interesse collettivo e che devono essere il punto di partenza per garantire servizi sempre più funzionali ed efficienti. Perciò, opportunità e innovazione da un lato, solidarietà e inclusione dall’altro. La nostra lista, quindi, ha ben chiaro il proprio ambito di azione, di proposta, di verifica, di rilancio. Per costruire, insieme, una città sempre più europea, e sempre più innovativa".