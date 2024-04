"Una soddisfazione immensa aver vinto il Pavone d’oro"

È un periodo molto intenso e felice quello che la cantante forlivese Matilde Montanari sta vivendo. Dopo aver assaporato il palco dell’Ariston durante il festival di Sanremo di quest’anno, dov’era ospite con i Santa Balera per il 70° anniversario di ’Romagna mia’, Matilde si è aggiudicata la 43° edizione del Pavone d’Oro, il concorso canoro faentino ideato da don Italo Cavagnini.

Quali sono le sensazioni dopo la vittoria del Pavone d’Oro?

"È un concorso magico, un ambiente che non ho mai trovato altrove. Un concorso dove canti assolutamente dal vivo accompagnato da una band e da un coro fantastici, in una splendida cornice come quella del teatro Masini. È una gioia e una soddisfazione immensa Nonostante la giovane età ha già una discreta maturità e conoscenza del canto".

Lo vede come una sua attività futura?

" Assolutamente si. Ho iniziato a cantare a 9 anni e non ho più smesso. Frequento il quinto anno del liceo musicale ’Canova’ di Forlì. Una passione infinita di cui voglio farne la mia vita e il mio mestiere. Oltre al canto suono anche il basso elettrico, e fino ad ora ho maturato molte esperienze live suonando in alcune band locali. Sto curando anche un percorso di nuovi brani inediti, e a breve è prevista una nuova pubblicazione. Grazie a Cosascuola Music Academy e il progetto dei Ranaway ho avuto l’occasione di partecipare al programma televisivo ’Tu si que vales’ lo scorso ottobre".

Tra queste esperienze anche l’approdo nel progetto Santa Balera?

"Certamente. Di questo devo ringraziare Giordano Sangiorgi del Mei. Santa Balera è un progetto che avvicina la generazione Z e i giovani al liscio e alla musica folk romagnola. Con loro ho avuto l’immenso piacere di cantare sul palco dell’Ariston ’Romagna mia’ nel suo 70° anniversario e nel ricordo del Maestro Secondo Casadei. Un emozione unica dove ho metabolizzato che vorrei passare il resto della mia vita su questi palchi. Da maggio partirà anche una tournèe di Santa Balera, e porteremo in giro la musica romagnola".

Ma lei è attiva anche sul fronte sociale nel contesto musicale. Di cosa si tratta?

"Dal 2019 sono impegnata nel progetto del sano divertimento intitolato ’Big fun, no trip’ dove organizziamo delle serate senza alcolici in discoteca per gli under 18, e organizziamo anche incontri in ambiti scolastici in collaborazione con le autorità".

Gianni Zampaglione