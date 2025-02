Vandali e abusivi. Rotte 5 fototrappole

Ortazzo e Ortazzino, un regno naturale in continuo sviluppo ed evoluzione dove le specie animali si incrementano sempre più. A cominciare dai lupi: con la cucciolata del 2024 i lupi stanziali sono otto. Più di tanti, in branco non ci stanno, chi è in soprannumero ed è meno forte deve andarsene a cercare un altro territorio (e già accade). E prede. Che qui sono in abbondanza, soprattutto daini. Il terreno mostra i resti di tanti pasti, mucchietti di ossa bianche. Qui, su un’area di quasi 500 ettari si muovono, oltre ai lupi e ai daini, cinghiali, volpi, tassi, scoiattoli, faine, istrici e, in numero ridottissimo e quasi impossibile da avvistare, il gatto selvatico, del tutto simile a un soriano, ma con la coda a clava e striata. Un censimento è possibile grazie alle ‘fototrappole’ disseminate su tutta l’area e gestite da vari gruppi: le guardie provinciali, i volontari, le guardie ecologiche e pinetali di Legambiente, i carabinieri forestali. Ogni settimana le memorie delle fotocamerer vengono recuperate e le immagini immesse nel ‘data base’ del Parco del Delta del Po: servono per monitoraggio e studio degli animali. Una settimana fa sono comparse le immagini di una lupa con una zampa posteriore ferita, si trascinava a fatica e non riusciva a star dietro al maschio. Il quale si è fermato, è tornato indietro, ha ‘parlato’ alla compagna e lei è ripartita, rincuorata, riuscendo a stare al passo del compagno! Negli ambienti dei cacciatori di frodo ha girato voce che la ferita fosse stata provocata da una fucilata. Purtroppo, se anche così è stato, difficile che si riesca a individuare e condannare lo sparatore.

D’altronde, nonostante i controlli, di vandalismi nelle tre aree dell’Ortazzo, A, B e C, se ne verificano molti. Basti dire che in un anno sono state fatte fuori cinque ‘fototrappole’. Motivo? Perché ‘disturbavano’ i frequentatori abusivi dell’area, gente comunque abituata a percorrere quei sentieri, quel territorio, perché le videocamere non sono sempre facilmente individuabili. Gente che in qualche occasione è anche stata ripresa da altri obiettivi più nascosti: guarda caso si tratta di persone con volto travisato. Ed è accaduto anche che nella memoria delle ‘camere’ siano rimaste impresse immagini di auto, e delle targhe, che percorrono, illegalmente, gli stradelli.

c.r.