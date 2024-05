Vetro danneggiato in via Marabina

In risposta alla lettera del signor Gambi sulle condizioni di via Marabina: lei fa cenno ai camion che trasportando liquami inzozzano la strada, ma vogliamo parlare anche del fondo stradale in quel tratto? Lei avrà speso 150 euro per pulire l’auto (giustamente a ragione ) io invece son dovuto ricorrere a Carglass per colpa di un sassolino lanciatomi da uno di quei mostri che circolano per strada! (Per fortuna ho l’assicurazione).

Bruno Barbieri

Il problema irrisolvibile

dei locali e dei cassonetti

Abito in centro storico e nella mia via ma anche in quelle limitrofe i cassonetti a metà giornata sono già strapieni. Il problema però non sono i residenti, che spesso una volta arrivati al cassonetto lo trovano pieno, ma sono i locali: bar, ristoranti, esercizi commerciali che puntualmente ogni giorno gettano i loro rifiuti nei cassonetti riempiendoli subito. Basta camminare in centro e ogni giorno si vedono gli addetti di quetsi locali che con carrelli vari, carrelli della spesa, mezzi disparati gettano quantità enormi di rifiuti nei bidoni. Ma non hanno bidoni apposta per loro? Se sì perché non vengono multati? Se invece non li hanno non è il caso che Hera rimedi a questa mancanza?

Lettera firmata