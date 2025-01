Weekend positivo per l’Atletica Faenza 85

Weekend molto impegnativo per l’Atletica 85 Faenza BCC, di scena a Modena nei campionati regionali individuali indoor assoluti e delle singole categorie allievi, junior e promesse. Applausi per Filippo Paganelli che ha corso i 60m in 7“00 classificandosi seconda ’promessa’ e terzo assoluto in finale dopo aver corso in 6“98 in batteria. Sempre sui 60m Carolina Alvisi si è laureata campionessa regionale ’promessa’ con il tempo di 7“86. Sempre a Modena si sono svolti i campionati invernali di lanci open, validi come prima prova della fase regionale, che hanno visto il trionfo di Carlotta Tagliaferri, classe 2007, nella categoria junior del lancio del giavellotto con la misura di 37,88m con pedana bagnata che le vale il primato personale.

Tra le promesse, bene Sara Stellato nel lancio del martello da 4kg che classificatasi seconda con la misura di 39,72m. Nel salto triplo c’è stato il primato personale di Irene Grossi con 10,76m, bene anche Pietro Degli Esposti nel salto in lungo con 5,71m che gli vale il primato personale. Nella stessa gara ha gareggiato Cinzia Grossi che ha fatto registrare il personale di 4,19m. Al Pala Lottici di Parma si sono svolti invece i campionati regionali individuali indoor, dove Vittoria Bosi ha vinto il titolo regionale promesse con il primato personale e record sociale di 3,10m.