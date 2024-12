Chi ha vinto lo Zecchino d’Oro? Il sogno realizzato di Anna Sole

Ravenna, 2 dicembre 2024 – Un sogno che ieri sera è diventato realtà. Anna Sole Dalmonte, giovanissima cantante di Voltana ieri ha vinto la 67esima edizione dello Zecchino d’Oro a Bologna.

Anna Sole, che a marzo ha compiuto 9 anni e vive a Voltana di Lugo con la mamma Elisa Bosi e il babbo Tomasz, era l’unica a difendere i colori della nostra regione e ha strappato la vittoria conquistando tutti e battendo le altre 14 canzoni in gara. Quest’anno direttore artistico dell’edizione dello Zecchino era Carlo Conti, che ieri sera ha anche premiato i giovanissimi cantanti.

Anna Sole Dalmonte ha interpretato il brano ‘Diventare un albero’ (la musica della canzone vincitrice è firmata da Roberta Pecoriello, Stefano Francioni e Nicola Marotta, mentre il testo è firmato anche da Luca Argentero).

Il brano racconta l’importanza del vivere le diverse fasi della crescita ed è stato scelto, tra i 14 finalisti, da una giuria di bambini e da quella dei ’grandì’, rappresentata in finale da Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e dai conduttori delle due semifinali, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Carlo Conti presenta la finale dello Zecchino d'Oro all'Antoniano di Bologna

Emozionatissima durante la proclamazione dei vincitori Anna Sole è stata raggiunta e abbracciata proprio dagli autori del suo brano.

Nello spiegare i motivi che l’hanno spinta a partecipare alle selezioni, la giovanissima cantante ha ricordato: “Fin da piccola non mi perdevo una serata dello Zecchino d’oro, guardandolo assieme a mia nonna, che ora purtroppo non c’è più. Con lei ho sempre sognato di riuscire a cantare lì pure io. Un sogno che si è realizzato”.

La passione per la musica di Anna Sole è nata in tenerissima età, come lei ha raccontato “a 4 anni quando ho iniziato a suonare il violino e ukulele nella scuola di musica ‘Do Re Mi’ di Voltana, per poi proseguire con lo lo studio di canto a Cotignola nella scuola del Vocal Coach Ruggero Ricci”.

Così giovane eppure con le idee chiarissime: “Per me la musica è un insieme di emozioni che mi ‘esplodono’ nel cuore. Quando canto mi sento felice e spensierata”

Ma non solo, Anna Sole, che frequenta la quarta elementare ama la storia: “Da grande vorrei fare l’antropologa per scoprire ancora più informazioni di quello che è successo nel passato”.