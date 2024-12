Zecchino d’oro 2024, vince ‘Diventare un albero’ cantata dalla romagnola Anna Sole

Bologna, 1 dicembre 2024 – ‘Diventare un albero’ è la canzone che ha vinto lo Zecchino d’Oro 2024, cantata da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana di Lugo (Ravenna).

Il testo è stato scritto da Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero con musica di Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta.

‘Un rospo nel bosco’ ha invece vinto il “Premio Rai Radio Kids” attribuito alla canzone più adatta all’ascolto in radio. Il testo – interpretato da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari) – è stato scritto da Andrea Mingardi e Sandro Comini.

Una lunga festa, quella andata in scena al teatro dell’Antoniano, la storica sede bolognese di via Guinizelli, e in onda su Rai1, interamente dedicata alle 14 ballate che hanno raggiunto la finale dello Zecchino d’Oro. A condurla, il direttore artistico Carlo Conti che ha raggiunto le due Torri dopo aver annunciato i nomi dei Big in gara a Sanremo.

Ad accompagnare i solisti è il Piccolo Coro dell'Antoniano, intitolato alla fondatrice Mariele Ventre e oggi diretto da Sabrina Simoni.

Tutte le 14 canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2024

Giuria e ospiti della finale

Grande ritorno in questa edizione 2024 è stato quello di Topo Gigio, presente in tutte le puntate e alla finale ha vestito anche i panni del giurato (assieme a Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini e Bianca Guaccero e ai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.). Mancava dal 2006 nel cast fisso del programma.

Il ritorno di Topo Gigio allo Zecchino d'Oro

Presenza in tutte e tre le puntate è stato l’imitatore Leonardo Fiaschi. In occasione della tanto attesa finale, il mago Alessandro Politi, ha fatto divertire i bambini con i suoi trucchi di magia.

Infine i Ricchi e Poveri hanno presentato in anteprima il loro ultimo singolo, dedicato al Natale, Il Natale degli Angeli con uno show in pantofole.

Gli autori delle canzoni

Questa volta hanno prestato allo Zecchino la loro creatività, tra i tanti, Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected e Max Elias Kleinschmidt.

Zecchino d’oro e solidarietà

Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene Operazione Pane, la campagna di Antoniano volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45538.