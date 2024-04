Ferrara Ravenna 69-88, l'OraSì chiude il 2019 in cima alla classifica

Ferrara, 29 dicembre 2019 - Non ci sono più parole per descrivere questa OraSì. Anche il Kleb Ferrara deve inchinarsi allo strapotere giallorosso e lo deve fare sul proprio campo sul quale non aveva mai perso fino a questa sera. Troppo forte il gioco di squadra di Ravenna e troppo rocciosa la difesa romagnola per una formazione, quella estense, che perde convinzione dopo il primo quarto poiché vede i suoi americani e il suo uomo migliore, Fantoni, tagliati fuori da tutte le azioni. L’OraSì infatti impiega una manciata di minuti a prendere le misure agli estensi e dopo l’iniziale 10-2 di Ebeling e Baldassarre, si prende la scena e non la molla più.

Segnano in tanti nel primo quarto, ma dopo il 18-21 di Treier, arriva la tegola dell’espulsione di Cancellieri per eccessive proteste. Panni dalla lunetta poi Wiggs dall’arco illudono l’MF Palace e il primo quarto è di Ferrara: 25-21. Poco male poiché Bulleri prosegue sulla falsariga dell’head coach e costruisce la vittoria sulla difesa. La zona giallorossa manda in bambola l’attacco estense e l’OraSì si riprende il vantaggio costruendo un parziale di 13-0 con 7 punti di Thomas e le triple di Venuto e Marino. Poi sale a +9 con 8 punti personali di Potts prima della sirena di metà tempo.

Dopo l’intervallo Campbell vive un parziale risveglio, segna due triple e riporta i suoi a -5 sul 48-53. Tuttavia la folata estense si esaurisce presto. Potts e Treier rimettono distanza tra le squadre e la difesa fa il resto neutralizzando tutti gli attacchi dei padroni di casa. Tutto questo senza Thomas in campo, gravato di 4 falli, ma con Seck validissimo sostituto. Al 30’ Ravenna è a +11 e la competizione è vicina alla sua fine.

Cinque punti consecutivi di Treier mettono 14 lunghezze di distanza tra le squadre e smorzano le convinzioni del Kleb, Kleb che non riesce mai a mettere in partita i suoi americani. La forbice si allarga ancora quando Potts mette la tripla del 58-73 e sulla gara iniziano ad alzarsi i titoli di coda. Mancano infatti più di 5 minuti alla sirena del 40’ ma è un intervallo di tempo che si trasforma in un lungo garbage time. Dopo il +20 firmato da Thomas infatti l’OraSì non deve fare altro che mantenere alta l’attenzione in difesa fino alla sirena che da il via ai festeggiamenti.

Ferrara Ravenna, il tabellino

Feli Pharma Ferrara - OraSì Ravenna 69-88 FERRARA: Wiggs 20 (5/7, 1/4), Vencato 4 (1/1, 0/2), Baldassarre 9 (3/4, 1/4), Ebeling 6 (1/2, 1/2), Campbell 13 (1/5, 3/7), Ramazziotti ne, Panni 10 (0/1, 2/3), Buffo 2 (1/1, 0/1), Balducci ne, Ianelli ne, Fantoni 2 (1/2), Beretta 3 (1/3). All. Leka. RAVENNA: Marino 10 (2/2, 2/6), Jurkatamm 2 (1/2, 0/2), Chiumenti 3 (1/1, 0/1), Sergio 4 (2/4, 0/1), Seck (0/1), Farina ne, Venuto 9 (2/8 da 3), Thomas 21 (10/13), Treier 14 (4/4, 2/4), Zanetti ne, Potts 25 (5/7, 4/9), Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Masi, Gagno, Pellicani Note - Parziali: 25-21, 38-47, 54-65. Espulso Cancellieri al 9’. Uscito per falli: Treier. Tiri da 2: Fe 14/26, Ra 25/34 Tiri da 3: Fe 8/23, Ra 10/31 Tiri liberi: Fe 17/28, Ra 8/10