Scuola per Harry Potter alla Rocca Brancaleone

Quest’estate, a Ravenna, prenderà il via un’avventura magica, organizzata da Kid Lights APS, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. La Rocca Brancaleone si trasformerà nel quartier generale della “Scuola Estiva per Apprendisti Maghi e Streghe”, un centro estivo innovativo che unisce il divertimento del gioco di ruolo dal vivo (Edu-LARP) ad attività multidisciplinari ispirate a mondi fantastici come quelli di Harry Potter e Percy Jackson. I bambini saranno coinvolti in un programma ricco di magia. Creando pozioni, recitando incantesimi e allenandosi nella difesa contro le arti oscure, i giovani apprendisti parteciperanno a laboratori STEAM, yoga, mindfulness ed intelligenza emotiva.

Questo centro estivo fa parte del progetto pedagogico di Kid Lights che interpreta la magia come lo strumento per entusiasmarsi ed esprimere in modo consapevole i propri talenti. Offre una combinazione unica di apprendimento e divertimento, dando ai bambini l’opportunità di sviluppare il pensiero critico, la creatività e le abilità sociali in un ambiente sicuro e accogliente. Info: www.kidlights.it