Antonio Venturi, presto le dimissioni

Antonio Venturi cesserà presto di essere il presidente dell’Ente Parchi Romagna. "Al momento del rinnovo, un anno fa, avevo preannunciato che sarei rimasto fino all’ottenimento del riconoscimento Unesco: sono stati 6 anni importanti, intensi, coronati dal Patrimonio dell’umanità arrivato per i gessi lo scorso autunno. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso questo cammino con me". Per l’Ente Parchi Romagna quello di Venturi è un addio pesante: la sua fu infatti una delle tre personalità – insieme allo storico direttore Massimiliano Costa e alla ex-presidente della Comunità del parco Marina Lo Conte – che contribuirono a fare della Vena del Gesso uno dei parchi regionali più di successo dell’Emilia Romagna.

f.d.