Ravenna cede 71-70 al PalaRuggi nel derby con Imola

Imola, 4 febbraio 2018 - Anche l’OraSì deve inchinarsi alla legge del PalaRuggi che sta diventando un vero e proprio fortino per l’Andrea Costa. Andrea Costa che vince 71-70 e fa sua l’intera posta. L’OraSì, pur non giocando una bella gara e con troppi uomini sottotono, lotta fino all’ultimo ma gestisce con poca lucidità i momenti importanti della gara, come l’ultimo possesso che potrebbe consegnarle la vittoria.

L’inizio tuttavia è promettente con un netto controllo a rimbalzo e una buona gestione delle azioni in campo aperto. È così che i giallorossi salgono a +10 (9-19). Tuttavia il vantaggio ha vita breve. Cavina intensifica la marcatura in difesa e Ravenna smarrisce la lucidità. Dall’altra parte al contrario, dopo un inizio a polveri bagnate, Alviti e compagni centrano 5 triple in fila e sparigliano le carte: Ravenna va all’intervallo lungo sotto di 3, 32-29. Dopo l’intervallo l’OraSì ritrova maggiore consistenza e con Vitale in campo a difendere sui piccoli biancorossi, anche maggiore solidità. Proprio Vitale regala il nuovo vantaggio ai giallorossi con una tripla (38-39), ma il botta e risposta successivo vede prevalere ancora Imola. Al 30’ sono i punti di Penna e Wilson ad offrire il 51-45 ai padroni di casa. Nell’ultimo quarto l’OraSì ritrova la verve di Rice, evanescente per 30 minuti, il quale tiene i suoi incollati agli avversari, coadiuvato validamente da Grant, sempre presente a rimbalzo e nella lotta sotto le plance. Si arriva al concitato finale con lo stesso Rice che gestisce male la tripla dell’aggancio sul 71-68 in favore di Imola. Pochi istanti dopo però, Ravenna ha un’altra possibilità. Sul 71-70 a 3 secondi dalla sirena, Alviti spedisce in tribuna la rimessa della vittoria regalando la palla agli ospiti. Tuttavia Montano pesta la linea laterale e perde l’occasione dell’ultimo tiro. Il risultato resta 71-70 e a festeggiare è l’Andrea Costa.

Andrea Costa Imola 71 OraSì Ravenna 70 ANDREA COSTA IMOLA: Maggioli 6 (1/5, 1/2), Bell 10 (1/3, 1/6), Gasparin 7 (0/2, 2/5), Alviti 15 (1/3, 3/8), Penna 14 (2/3, 3/4), Wiltshire ne, Rossi ne, Turrini ne, Wilson 11 (3/9, 0/2), Toffali 3 (1/1 da 3), Simioni 5 (1/1 da 3), Cai ne. All. Cavina. ORASì RAVENNA: Raschi 2 (1/5, 0/2), Masciadri 7 (2/3, 1/4), Grant 15 (7/9), Giachetti 10 (1/5, 2/5), Cinti ne, Chiumenti 6 (3/5), Montano 6 (1/2, 0/2), Vitale 6 (1/1, 1/1), Esposito, Sgorbati (0/1), Rice 18 (5/11, 1/2). All. Martino. Arbitri: Vita, Cappello, Capurro Note - Parziali: 13-19, 32-29, 51-45. T2: Im 9/29, Ra 21/42. T3: Im 12/30, Ra 5/15. TL: Im 17/22, Ra 13/23. Rimbalzi: 34-43