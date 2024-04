OraSì-Montegranaro 87-81, romagnoli campioni d'inverno

Ravenna, 15 dicembre 2019 - L’OraSì batte anche Montegranaro 87 a 81 ed è campione d’inverno, ma non è una passeggiata la sfida coi marchigiani. Gli ospiti confermano di essere una squadra che non molla mai e l’OraSì è costretta a rimanere sul pezzo per 40 minuti. Ma questa squadra ha dimostrato di esserne capace e lo conferma anche nell’ultima di andata con due grandi americani, ma con tanti comprimari a dimostrare la forza del gruppo. C’era curiosità anche per vedere all’opera Valerio Cucci, in odore di passare all’OraSì, ma il lungo gialloblu commette subito due falli e per tutto il primo quarto resta in panchina. I compagni però danno filo da torcere alla difesa romagnola con Thomas splendido finalizzatore. Dopo una fase punto a punto l’Extralight prende campo chiude i primi 10’ a +5 grazie a due iniziative di Conti. È una partita densa di contatti e nel secondo periodo i toni si inaspriscono. Seck e Aaron Thomas si beccano e prendono un tecnico a testa, poi qualche fischio di troppo fa innervosire entrambe le squadre, ma l’OraSì mantiene la testa sul match e si mette nelle mani di Potts. L’americano è in serata e colpisce sia da 3 sia buttandosi a testa bassa nel traffico della difesa avversaria. L’OraSì fa il parziale: 15-5 e torna davanti 38-33. L’inerzia è tutta giallorossa ma sono i falli il loro tallone d’Achille. Troppi falli a metà campo, a bonus già raggiunto, permettono agli ospiti di rimanere in scia dalla lunetta. E la beffa arriva sulla sirena del 20’ col giovane Berti che prima intercetta un passaggio di Marino, poi deposita il canestro del 44-45. Evidentemente Cancellieri si fa sentire negli spogliatoi perché dopo l’intervallo c’è solo Ravenna in campo. Thomas e Chiumenti fanno la voce grossa su entrambi i lati del campo e l’OraSì fa 9-0 e si porta sul 53-45. La XL non segna per oltre 5 minuti, ma non è squadra che molla facilmente. Cucci e gli americani si fanno sentire nel traffico dell’area avversaria e ricuciono fino al -1 in due occasioni. Il quarto periodo si apre con la tripla di Venuto del 66-59, ma non basta ancora per domare i marchigiani. Al contrario, il consueto tecnico a Cancelieri manda Bonacini in lunetta per il 66-64 e poco dopo il 4° fallo di Seck viene capitalizzato da Thompson alla stessa maniera. È il canestro del 66-66 al 34’ ma serve a svegliare i romagnoli. Ne scaturisce una battaglia ad alto tasso di intensità. A Treier e Sergio rispondono Bonacini e Serpilli e il finale è punto a punto. La risolvono una bomba di Potts e una rubata di Venuto che consegna a Chiumenti una facile schiacciata. Sul +7 (83-76), l’OraSì alza le barricate in difesa e contiene nell’ultimo minuto il ritorno dei gialloblu ospiti guadagnandosi il titolo di campione d’inverno.

Il tabellino

ORASì RAVENNA-EXTRALIGHT MONTEGRANARO 87-81 ORASì: Thomas 22 (8/12, 1/2), Sergio 10 (2/4, 2/5), Chiumenti 10 (4/5), Marino 4 (2/2, 0/3), Potts 27 (8/12, 2/4), Seck, Treier 5 (2/2), Venuto 8 (1/1, 2/3), Zanetti ne, Jurkatamm 1 (0/2 da 3), Farina ne, Bravi ne. All. Cancellieri. MONTEGRANARO: Bonacini 15 (2/7, 2/5), Cucci 13 (2/7, 2/4), Thomas 20 (5/11, 1/3), Serpilli 9 (0/1, 3/7), Conti 8 (3/4), Miani 2 (1/1, 0/1), Marulli ne, Thompson 12 (3/3), Angellotti ne, Berti 2 (1/1). All. Ciani. Arbitri: Maschio, Rudellat, Tarascio Note - Parziali: 23-28, 44-45, 63-59 Tiri da 2: Ra 27/38, Mg 17/35 Tiri da 3: Ra 7/19, Mg 8/20 Tiri liberi: Ra 12/15, Mg 23/27 Spettatori: 2.000