Ravenna, OraSì batte ancora Roma. Finisce 97-93

Ravenna, 2 maggio 2017 - Finisce 97-93, dopo i supplementari, la sfida dell'OraSì con la Virtus Roma. Non sembrava possibile superare gara 1 sul piano del pathos e delle emozioni, eppure gara 2 riesce nell'intento. Ravenna porta a casa anche la seconda sfida mostrandosi orgogliosa e battagliera contro una Roma che vuole a tutti i costi la vittoria e lo fa senza Marks per quasi tre quarti sfruttando la grinta di tutto il gruppo. La diga romagnola resiste alle spallate finali e venerdì si va a Roma per gara 3.

IL TABELLINO

OraSì Ravenna – Virtus Roma 97-93 (27-28, 50-52, 71-68, 83-83)

Ravenna: Smith 13, Scaccabarozzi ne, Sgorbati 9, Chiumenti 4, Marks 11, Raschi 16, Masciadri 20, Tambone 10, Crusca 2, Seck ne, Sabatini 12. All. Martino. Roma: Brown 21, Raffa 12, Piccolo ne, Lentini ne, Maresca 13, Chessa 13, Sandri 11, Baldasso 15, Landi 6, Vedovato 2. All. Corbani.