L’OraSì Ravenna in finale al torneo di Castel San Pietro

Ravenna, 21 settembre 2018 - L’OraSì si aggiudica una partita molto complicata contro la Bergamo Basket 2014 al termine di un lungo botta e risposta che dura pressoché per tutta la gara. Alla fine i ragazzi di Mazzon la spuntano per 82-80, con grande grinta ma anche tanta fatica. Merito di una Bergamo coriacea e sempre in partita grazie ai suoi americani. Ravenna però risponde sempre presente e riesce a uscire dalle difficoltà affidandosi all’aiuto di tutti. Buono infatti anche l’impatto dei giovanissimi Rubbini e Baldassi, il primo con 3/3 dall’arco, in una gara dove ognuno porta un contributo. Corposo quello di Hairston che mette insieme 10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, insieme al connazionale Smith, come sempre top scorer con 17 punti. Dall’arco l’OraSì sfiora il 50% segnando 15 triple.

Dopo una lunga fase di equilibrio è Smith a costruire il primo parziale che vale l’allungo per il massimo vantaggio OraSì (34-27). Dopo l’intervallo Bergamo torna a contatto. Poi, sfruttando due palle perse dall’OraSì, sorpassa sul 51-52, ma Rubbini risponde con due triple ristabilendo l’equilibrio. Bergamo ritorna avanti all’inizio del quarto cogliendo il massimo vantaggio sul 65-71, ma il controparziale giallorosso arriva puntuale. Rubbini e Laganà spingono ma è Hairston a pareggiare i conti a 2’30 dalla fine (78-78). Nel finale Benvenuti segna ma Taylor sbaglia un’entrata e Masciadri punisce dalla sua mattonella (81-80) a 25” dal termine. L’errore di Benvenuti e il fallo su Smith (1/2 ai liberi) suggellano il finale di gara. L’OraSì va 82-80 e difende la vittoria chiudendo la saracinesca con Cardillo e Hairston.

Tabellino

OraSì Ravenna 82 Bergamo Basket 80 ORASì RAVENNA: Smith 17 (2/7, 3/8), Jurkatamm 3 (1/4 da 3), Cardillo 7 (2/3, 0/2), Masciadri 8 (1/3, 2/3), Hairston 10 (3/8), Laganà 10 (1/4, 2/3), Montano 6 (2/6 da 3), Gandini 7 (1/2 da 3), Seck, Rubbini 11 (1/2, 3/3), Baldassi 3 (1/1 da 3). All. Mazzon. BASKET BERGAMO: Taylor 21 (3/8, 3/8), Roderick 18 (4/7, 2/5), Sergio 2 (0/6 da 3), Benvenuti 21 (7/10, 1/1), Fattori 3 (1/1, 1/3), Bedini (0/1), Augeri ne, Zucca 1, Zugno ne, Casella 14 (1/1, 2/7). All. Dell’Agnello. Arbitri: Pierantozzi, Marziali, Calella. Note - Parziali: 16-19, 43-38, 65-63. T2: Ra 10/27, Bg 15/28. T3: Ra 15/32, Bg 9/30. TL: Ra 17/21, Bg 23/29