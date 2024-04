Ravenna, l'OraSì batte Orzinuovi 69-62

Ravenna, 8 ottobre 2017 - L'OraSì batte 69-62 Agribertocchi Orzinuovi grazie a una partita di grinta più che di tecnica. La formazione lombarda, come con Trieste, non è mai doma e torna spesso in partita, e ci vuole tutta la determinazione dei giallorossi per portala a casa. Ottimi Masciadri e gli americani, ancora in difficoltà invece Giachetti e Montano, i quali tuttavia mostrano lampi di quello che potranno diventare nel tempo, ovvero giocatori determinanti. In altre parole due punti guadagnati con fatica.

Partita dai ritmi elevati nelle prime due frazioni con un'OraSì straripante che presidia molto bene il pitturato in difesa con Grant, Masciadri e Chiumenti ed è afficace in attacco grazie alla fluidità di un Rice in grande spolvero.

Orzinuovi non riesce a penetrare, Sollazzo si impunta nell'azione personale, ma Sgorbati fa buona guardia su di lui e l'unico che riesce a incuenarsi nella difesa giallorossa con una certa efficacia è Olasewere. Tuttavia, la pressione asfissiante nei suoi confronti da parte dei lunghi romagnoli lo porta a sbagliare in più di un'occasione appoggi decisamente semplici.

L'OraSì invece vive sulle buone perecentuali dall'arco ma soprattutto su una circolazione di palla più che discreta frutto dell'intesa tra i giocatori. E' così che scava un solco di 7 punti nel primo quarto (24-17) che diventano 9 quando Raschi serve un assist al bacio per Grant (28-19). Un secondo quarto peraltro nel quale si segna poco (12-10), ma dove l'OraSì si mantiene in pieno controllo del match. Giachetti si rende protagonista del massimo vantaggio quando dall'arco mette la tripla del +12 (31-19).

Tuttavia l'immancabile momento di blackout si palesa all'inizio del terzo periodo e Orzinuovi fa 2-10 con Scanzi e Valenti e Sollazzo (38-37). Il momento negativo termina al 25' quando Masciadri e Chiumenti alzano il muro in difesa. Nel frattempo Montano trova finalmente una certa fluidità in fase conclusiva e l'OraSì torna a +12 (52-40) in p. Un secondo blackout, ancora più pesante, arriva nel quarto periodo. Ravenna costruisce ma non segna per 4 minuti. Minuti nei quali invece l'Agribertocchi rosicchia tanti punti (parziale 0-11) ancora con Sollazzo e va a -1 in due occasioni - 53-52 e successivamente 63-62 .

Dopo la grande paura però ritorna il sereno in casa giallorossa: Grant, Masciadri e Giachetti la tirano fuori dai guai, ma quanta fatica.

OraSì Ravenna 69 Agribertocchi Orzinuovi 62

ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 9 (3/7, 1/4), Sgorbati 4 (0/3, 1/2), Giachetti 13 (3/6, 1/2), Chiumenti 3 (1/2), Raschi 2 (1/1), Esposito ne, Masciadri 12 (2/4, 2/5), Cinti ne, Vitale, Rice 12 (2/6, 2/4), Grant 14 (6/8). All. Martino. AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Olasewere 17 (8/16, 0/2), Borghetti ne, Zanardi ne, Valenti 9 (2/4, 1/2), Zambon, Scanzi 3 (0/1, 1/4), Ruggiero 3 (1/1, 0/2), Touré 8 (1/4, 2/6), Sollazzo 19 (6/13, 2/4). All. Crotti. Arbitri: Marota, Di Toro, Valzani Note - Parziali: 24-17, 36-27, 53-41. T2: Ra 18/37, Or 19/41. T3: Ra 7/17, Or 6/20. TL: Ra 12/16, Or 6/13. Spettatori: 2000