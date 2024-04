OraSì Ravenna Piacenza 85-80, vince la forza del gruppo

Ravenna, 17 gennaio 2019 - L’OraSì è inarrestabile e batte anche Piacenza mettendo il decimo sigillo su una stagione meravigliosa. 85-80 il risultato di una partita forse non bella tecnicamente ma avvincente per intensità e che tiene in suspance il pubblico fino all’ultimo. Vince la forza del gruppo contro quella delle individualità dell’Assigeco.

Ritmi alti fin dalle prime battute con le squadre che si affrontano a viso aperto e in maniera speculare. Entrambe le difese infatti presidiano l’area ed è difficile muoversi sul pitturato. Non tutti i tiratori però sono in giornata. Hall e Ferguson hanno le polveri bagnate e l’attacco pesa sulle spalle di Santiangeli, ma l’ala è in giornata e mette a referto 16 dei 22 punti della sua squadra nel primo quarto.

Ravenna è costretta a inseguire ma risponde con più coralità mettendo in evidenza prima Thomas poi Chiumenti e Jurkatamm, bravi a farsi largo nella difesa ospite. Ma è Piacenza a fare la partita. In avvio di secondo periodo anche Piccoli e Ferguson colpiscono dalla distanza e la forbice si allarga fino a 12 punti (16-28). L’OraSì non è fluida come in altre occasioni e deve quindi affidarsi alle iniziative individuali. Sergio si mette in proprio per le triple del 22-28, ma Gasparin risponde presente per il nuovo +10 Assigeco.

Cancellieri allora si mette a zona e qualcosa nel meccanismo ospite si inceppa. La pioggia di triple si esaurisce e la vena dei tiratori inaridisce. Dall’altra parte Thomas fa quello che gli riesce meglio, caricare di falli i diretti marcatori e con le gite in lunetta costruisce il parziale. Le triple di Venuto e Marino completano il 13-2 che rimette in parità la gara. Le squadre vanno negli spgliatoi sul 44-44.

Se possibile dopo l’intervallo la partita sale ancora di intensità e non mancano i colpi proibiti. Molinaro e Chiumenti non se le mandano a dire e il primo si macchia del terzo fallo, Hall invece fa valere tutto il suo mestiere costringendo Potts a commettere due falli in 10 secondi. Il punteggio resta sempre in bilico poiché Santiangeli e Thomas vanno sempre a segno. Sono di Sergio e Treier i canestri che fissano il punteggio sul 64-63 al 30’.

Il quarto periodo è spettacolare per intensità e qualità delle giocate. Santiangeli resta immarcabile per la difesa giallorossa anche se la circolazione di palla vive momenti di difficoltà. Ferguson infatti soffre maledettamente la pressione mani addosso di Venuto e appare sempre più nervoso col passare dei minuti. Anche Hall gradisce poco le fischiate arbitrali e non risulta sempre decisivo. La partita prosegue punto a punto per tutto il quarto periodo con la sporadica tripla di Ferguson che manda l’Assigeco sul 72-74. Subito dopo però arriva la risposta dei padroni di casa. Marino segna la tripla del sorpasso e dell’allungo, intervallate dal canestro di Thomas. Ravenna sale a +6 sul 80-74 ma la gara è tutt’altro che decisa.

Ancora Ferguson colpisce per il momentaneo -4 poi Gasparin risponde a Thomas con un gioco da 3 punti ed è 82-79. Piacenza profonde il massimo sforzo ma è allo stremo delle forze. L’Orasì infatti è più lunga nelle rotazioni e nei momenti topici può contare, oltre al solito Thomas, anche su un Treier solido e di una rapidità difficile da trovare in un lungo di quella stazza. È lui che spedisce i romagnoli al nuovo +5 con una bella pentreazione di forza. È il momento che decide la gara poiché sul capovolgimento di fronte Santiangeli va in lunetta ma fa 1/2 e Venuto alla stessa maniera fissa il definitivo 85-80.

Il tabellino

OraSì Ravenna 85 - Ucc Assigeco Piacenza 80 RAVENNA: Marino 11 (1/6, 3/4), Thomas 30 (5/9, 3/8), Venuto 4 (0/1, 1/2), Jurkatamm 5 (1/1, 1/3), Chiumenti 5 (2/3), Farina ne, Seck (0/1), Treier 10 (5/7, 0/2), Potts 9 (0/5, 2/8), Zanetti ne, Sergio 11 (1/2, 3/6), Bravi ne. All. Cancellieri.

PIACENZA: Molinaro 6 (1/3, 1/1), Ferguson 13 (1/1, 2/10), Piccoli 5 (1/1, 1/2), Santiangeli 30 (2/6, 6/12), Hall 11 (2/4, 1/7), Gasparin 9 (2/4, 1/3), Faragalli ne, Ihedioha 6 (2/3 da 3), Ferraro (0/1 da 3), Rota. All. Ceccarelli.

Arbitri: Wassermann, Caruso, Mottola Note - Parziali: 16-22, 44-44, 64-63 Tiri da 2: Ravenna 15/35, Piacenza 9/19 Tiri da 3: Ravenna 13/33, PIacenza 14/39 Tiri liberi: Ravenna 16/20, Piacenza 20/22