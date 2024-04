Ravenna, l’OraSì doma Treviso 75-73 e si riprende la zona playoff / FOTO

Ravenna, 2 aprile 2018 - La Pasquetta non ferma il popolo giallorosso che affolla il Pala de André con 3.000 presenze per sostenere la squadra nel delicato confronto con la De Longhi. Ravenna gioca la partita con le qualità che i tifosi vorrebbero vedere sempre: grinta, cuore e immensa determinazione. Treviso è squadra quadrata che nonostante un Fantinelli opaco, ha mille altre soluzioni, ma l’OraSì riesce a essere più squadra nei momenti decisivi e ad essere più forte delle decisioni arbitrali. Grant è dominante per tutta la prima parte (7/7 dal campo). Tuttavia, dopo il 2-0 di Sgorbati, i giallorossi sono costretti a inseguire per 19 minuti. Treviso controlla i rimbalzi e trova in Brown un ottimo finalizzatore. L’americano in biancoblu sguscia come un’anguilla dalle marcature bizantine e deposita 13 punti. Ravenna però è connessa alla gara, soffrendo solo un attimo di sbandamento su un canestro non assegnato a Montano sulla stoppata al tabellone di Brown. In quel frangente Bruttini, Swann e Imbrò segnano 8 punti in fila e mandano la De Longhi 17-21. Superato il momento di impasse i romagnoli tornano a macinare il proprio gioco e con pazienza tornano a contatto. Grant e Rice sono i mattatori e sono i loro punti a portare al vantaggio del 20’ (39-37). Ravenna accusa una flessione nel terzo periodo. La De Longhi cattura una messe di rimbalzi offensivi e solo la sua scarsa precisione sotto canestro non costa il sorpasso ai ravennati. In qualche modo la difesa regge l’urto e Grant e Rice si confermano letali per la difesa ospite. Proprio Rice al 25’ segna la tripla del +5 (55-50) che rappresenta il massimo vantaggio dei romagnoli in tutta la gara. Vantaggio che ha vita breve poiché Imbrò, dimenticato dalla difesa di casa, mette a segno 5 punti e impatta 55-55. L’OraSì non mostra segnali di reazione a rimbalzo e Treviso continua a dominare sotto le plance. Attraverso i secondi possessi costruisce il sorpasso che si materializza con la tripla di Musso (59-62). Gli arbitri ci mettono ancora lo zampino e non vedono una palese infrazione di campo degli ospiti. Le proteste della panchina giallorossa costano un tecnico che spedisce la De Longhi a +4. Ma è la scossa che ci voleva poiché dopo questo episodio l’OraSì si compatta e diventa più squadra. Il finale è caldissimo. Giachetti, Rice e Grant gettano scompiglio nella difesa veneta e l’OraSì trova il 73-73. Lo stesso Giachetti si prende l’ultimo tiro a 2” dalla fine e lo mette nel sacco e sull’ultima azione Rice stoppa Musso regalando la gioia più grande ai 3.000 del palazzetto.

OraSì Ravenna 75 De Longhi Treviso 73 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 8 (2/4, 1/6), Sgorbati 4 (2/3, 1/2), Giachetti 9 (2/3, 0/1), Chiumenti 2 (1/2), Raschi 2 (0/1), Esposito 2 (0/1), Masciadri (0/2 da 3), Cinti ne Vitale, Rice 22 (5/12, 3/8), Grant 26 (12/13). All. Martino. DE LONGHI TREVISO: Brown 18 (8/16), Sabatini 6 (1/2, 1/1), Rota ne, Bruttini 4 (2/4), Swann 13 (2/4, 3/6), Musso 10 (1/4, 2/10), Antonutti 5 (1/4, 0/1), Barbante ne, Imbrò 15 (3/4, 3/7), Fantinelli 2 (1/5, 0/1), Negri ne, Lombardi (0/4). All. Pillastrini. Arbitri: Brindisi, Scrima, Ferretti Note - Parziali: 19-23, 39-37, 55-50. T2: Ra 24/39, Tv 19/47. T3: Ra 5/19, Tv 9/26. TL: Ra 12/14, Tv 8/11. Rimb. 27-46 Spettatori: 3.000