Ravenna, OraSì strapazza Udine e torna da sola al quarto posto

Faenza, 28 gennaio 2018 - Cambia il palazzetto ma non cambia la solidità dell’OraSì nelle sfide casalinghe. Al PalaCattani di Faenza i giallorossi si sbarazzano di Udine con una prestazione di grande attenzione difensiva e di buona produzione offensiva e con gli acuti di Rice, Grant e Chiumenti. Tutti però riescono a offrire un buon contributo e Ravenna domina tutte le statistiche schiacciando gli avversari e ribaltando la differenza canestri nello scontro diretto.

Il primo vantaggio parte dalle mani di Rice e Masciadri che dall’arco confezionano l’iniziale 10-4, ma la reazione di Udine non si fa attendere. Veidmena e Raspino riportano a contatto i friulani che agganciano Ravenna sul 20-20. Tutto cambia nel secondo quarto con l’ingresso di Chiumenti. Il lungo giallorosso crea scompiglio nella difesa ospite e vince tutti i duelli coi suoi marcatori. Quando non segna in proprio viene imbeccato da Giachetti col quale mostra un’intesa buonissima. I 12 punti di Chiumenti e un bel canestro del play toscano alla sirena portano l’OraSì a +7 al 20’. Il vantaggio potrebbe essere ancora più cospicuo ma i romagnoli non sono infallibili dalla lunetta (9/15) mentre le combinazioni di Veideman e Mortellaro tengono la Gsa agganciata all’incontro. Dopo l’intervallo due canestri facili dello stesso Veideman fanno infuriare Martino che chiama il time out che svolterà la gara. La squadra esce dalla panchina con un altro piglio e dal 22’ la partita cambia. Rice cresce a livelli esponenziali e mette a segno da solo 14 punti nel terzo periodo ma ha anche il merito di mettere in ritmo i compagni. Ne beneficia soprattutto Grant il quale mette le mani sul +20 giallorosso (69-49). Udine è alle corde, tenta qualcosa con Mortellaro e Dykes ma è troppo poco per l’OraSì odierna. Nel quarto periodo infatti, Ravenna può permettersi di controllare e di giocare col cronometro. Vince 82-59 e torna al quarto posto solitario. Il tabellino

OraSì Ravenna 82 Gsa Udine 59 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 4 (1/1, 0/4), Sgorbati 1 (0/2), Giachetti 8 (4/8, 0/3), Chiumenti 19 (8/8), Raschi (0/2, 0/3), Esposito 3 (0/1, 1/1), Masciadri 3 (0/1 da 3), Cinti, Vitale ne, Rice 25 (8/15, 2/4), Grant 19 (5/8, 0/1). All. Martino. GSA UDINE: Dykes 15 (4/8, 2/5), Mortellaro 11 (4/4), Latorre, Veideman 13 (4/7, 1/6), Raspino 7 (1/5, 1/4), Nobile (0/1, 0/1), Ferrari 4 (2/3), Chiti ne, Pellegrino 4 (2/4, 0/2), Benevelli 1 (0/1 da 3), Diop 2 (1/2), Bushati 2 (0/2 da 3). All. Lardo. Arbitri: Moretti, Scrima, Callea Note - Parziali: 22-20, 44-37, 69-52. T2: Ra 26/45, Ud 18/34. T3: Ra 4/17, Ud 4/21. TL: Ra 18/27, Ud 11/15. Rimbalzi: 43-29. Spettatori: 1.500