Piacenza - OraSì Ravenna 79-80, un grande Smith guida la rimonta / FOTO

Piacenza, 7 ottobre 2018 - Un’OraSì (foto) brutta ma concreta espugna il Pala Banca di Piacenza e ottiene la prima vittoria stagionale col punteggio di 80-79. Piacenza domina in lungo e in largo per 30 minuti e il gioco di squadra dell’OraSì non sembra essere troppo efficace. I giallorossi vanno sotto anche di 16, ma cambiano pelle nell’ultimo quarto. O meglio, Smith cambia pelle segnando da tutte le posizioni e prendendosi la ribalta con 31 punti di cui 16 nell’ultima frazione. Tuttavia è una OraSì da rivedere poiché troppo dipendente dall’umore del suo americano.

Molto brutta infatti nel primo tempo. Piacenza scende in campo più convinta e l’ex di turno Sabatini sembra avere una marcia in più degli altri. Le sue penetrazioni trovano spesso impreparata la difesa giallorossa e al resto pensa la mano di Formenti in grandissima serata. Non va meglio in attacco, dove la tattica di coach Mazzon di aprire il gioco per le conclusioni degli esterni va a sbattere contro la pessima serata al tiro dei suoi. Montano su tutti con un poco lusinghiero 0/4 in 11 minuti di presenza sul parquet.

In più Ravenna ci mette anche del suo, collezionando ben 12 palle perse nei primi due quarti, con merito però anche della difesa di casa molto attenta. Hairston è poco convincente mentre Smith, pur sbagliando molto, fa 7 punti risultando il top scorer dei suoi. Tuttavia il più in palla sembra Gandini che difende, raccoglie rimbalzi e prova e tenere in vita i suoi. Ciononostante l’OraSì si ritrova a inseguire per tutto il primo tempo, sprofondando anche a -16, prima di trovare un po’ di respiro con i punti di Rubbini. Di ritorno dagli spogliatoi Hairston illude con 4 punti ma subito dopo è Piacenza a riprendersi l’inerzia. Ihedioha e Murry riportano in quota i padroni di casa (53-39).

Fallita l’opzione gioco di squadra, Smith allora prova a mettersi in proprio ma non è sempre lucido. La musica cambia totalmente nell’ultimo periodo. Smith prende quasi tutti i tiri della squadra e li manda a bersaglio in ogni situazione. Segna 16 punti negli ultimi 10 minuti che permettono a Ravenna di tornare a contatto (77-77). La difesa nel frattempo stringe le maglie e Piacenza, nonostante la messe di rimbalzi offensivi (17), non riesce più a segnare.

Nei secondi finali Murry illude il Pala Banca con un bel canestro in mezzo all’area (79-77), ma la risposta dell’OraSì non si fa attendere. Smith costruisce poi arma la mano di Montano che a 5” dal termine mette la tripla del +1 (79-80). Sul ribaltamento di fronte l’ultimo tiro non può che essere di Murry, ma la difesa romagnola legge bene il gioco piacentino e il ferro sputa il tiro fuori ritmo dell’americano in maglia Assigeco. Ravenna centra i suoi primi 2 punti.

Il tabellino

Assigeco Piacenza - Orasì Ravenna 79-80 ASSIGECO PIACENZA: Murry 21 (5/11, 3/8), Ihedioha 11 (3/6, 1/2), Ogide 11 (2/7, 1/5), Sabatini 12 (4/7, 0/4), Formenti 20 (3/6, 3/5), Andena ne, Vangelov, Turini 4 (2/3, 0/2), Antelli, Piccoli (0/2 da 3), Diouf ne, Graziani (0/1, 0/1). All. Ceccarelli ORASì RAVENNA: Smith 31 (5/9, 7/12), Cardillo 5 (0/2, 1/4), Masciadri 4 (1/2), Laganà 6 (1/4, 0/4), Hairston 10 (3/9), Montano 9 (0/1, 3/8), Jurkatamm, Baldassi ne, Rubbini 5 (1/1, 1/1), Gandini 10 (3/4, 1/2), Tartamella ne, Seck ne. All. Mazzon Arbitri: Cappello, Salustri, Nuara Note - Parziali: 26-14, 46-33, 65-54. Tiri da 2: Pc 19/41, Ra 14/32. Tiri da 3: Pc 8/29, Ra 13/31. Tiri liberi: Pc 17/20, Ra 13/16