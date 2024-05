Andrea Sangiorgi candidato sindaco a Conselice: al via il tour nei cantieri

Conselice (Ravenna), 7 maggio 2024. “Lo avevamo detto che avremmo fatto una campagna elettorale strada per strada e così abbiamo organizzato, grazie alla disponibilità di molti cittadini che ci ospiteranno nei loro giardini, 14 caseggiati in tutto il Comune di Conselice. Sarà occasione per spiegare, confrontandoci direttamente con i cittadini, il nostro progetto per Conselice. Solo così credo si possa fare una vera capillare campagna elettorale. Ma dico di più: se eletto sindaco, queste riunioni di quartiere saranno una costante della mia azione amministrativa per sin da subito costruire un rapporto diretto di confronto e ascolto con i cittadini. Inizia questo tour Strada per Strada”.

Così Andrea Sangiorgi, candidato sindaco di Conselice della lista civica di centrosinistra ‘Comunità Protagonista’ alla vigilia del suo tour ‘Andiamo Strada per Strada’ nei quartieri di Conselice, Lavezzola e San Patrizio.

Il primo incontro avrà luogo giovedì 9 maggio, alle 20 a Lavezzola al civico 21 di via Resistenza. Seguiranno: 11 maggio alle 17 in via Canalazzo 90 a San Patrizio-Zeppa; 12 maggio alle 17 in via Mameli 88 a San Patrizio; 13 maggio alle 20 in via Piave 10 a Lavezzola); il 15 maggio alle 20 in vicolo del Consorzio 2 a Conselice; 16 maggio alle 20 in via Vivaldi 31 a Conselice; 18 maggio alle 17 via Bastia 240 a Frascata; 20 maggio alle 20 in via Benati 16 a Conselice); 21 maggio alle 20 in via Leonardo Da Vinci 23 a Lavezzola); 24 maggio alle 20 in via don Tiso Galletti 35 a Conselice; 25 maggio alle 17 in via Guglielma 50 a Chiesanuova di Conselice; 27 maggio alle 20 in via Don Minzoni 17/A a Conselice; 28 maggio ore 20 in via X Aprile 23 a Lavezzola; 31 maggio alle 20 in via Tevere 12 a Conselice.