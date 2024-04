Ravenna sciupa un’occasione con Bergamo, tutto rimandato a domenica

Ravenna, 15 aprile 2018 - L’OraSì esce sconfitta dalla sfida casalinga con Bergamo e si ritrova catapultata all’ottavo posto e obbligata a vincere a Jesi l’ultima di campionato se vuole proseguire la stagione ai playoff. Bergamo vince meritando poiché si prende l’inerzia della gara nelle prime battute e non la molla più. Ravenna torna a contatto in diversi momenti, ma ogni volta che ha in mano la palla del sorpasso, la tenuta mentale viene meno. Diversi giocatori non sono in giornata e soltanto Masciadri, Rice e Grant si dimostrano in grado di portare continui pericoli alla difesa ospite.

Bergamo parte bene trascinata dai punti di Hollis e si ritrova a +10 in poche battute. Dopo la prima sirena Solano allunga a +15 e Bozzetto con una tripla fortunata a +16 (20-36). La difesa giallorossa soffre la circolazione di palla ospite e non riesce ad arginare lo scatenato Hollis. Martino ci prova allora con la pressione a tutto campo e le cose migliorano. Bergamo smarrisce il controllo e Giachetti e Grant costruiscono il controparziale che riporta l’OraSì a -6 (35-41). È questione di un attimo però e due folate offensive di Bozzetto e Laganà rimettono 10 lunghezze tra le due contendenti al 20’ (36-46). Dopo l’intervallo c’è più OraSì che Bergamo. Rice, Masciadri e Grant riaprono la gara (42-46). Masciadri entra in striscia e coi suoi punti permette a Ravenna di arrivare a contatto. Al 25’ Sgorbati deposita il -1 (52-53) e la gara è riaperta.

Bergamo allora si affida a Solano e Hollis, bravi a caricare di falli i propri marcatori e con le gite in lunetta mantiene il controllo del punteggio fino al 30’ (57-66). Il quarto periodo si apre con un’OraSì grintosa e risoluta a svoltare il match e l’illusione è che ci possa riuscire. Masciadri e Giachetti firmano il -5 (64-69) e dopo una tripla di Sergio, Raschi e Grant costruiscono 7 punti in fila che mandano l’OraSì a -1 (71-72). Ancora le triple di Sergio ricacciano indietro i giallorossi che però sono in scia. Sul 73-75 Raschi gestisce in maniera pessima il tiro del sorpasso e Bergamo ne approfitta per allungare. L’elastico prosegue fino alle battute conclusive. Grant mette dentro il 77-79 e Giachetti recupera il pallone del sorpasso. Sul fallo degli orobici Masciadri va in lunetta a una manciata di secondi dalla sirena, ma fa 1/2. Il successivo possesso premia Bergamo che vince e giunge al sesto sueccesso consecutivo mentre per Ravenna è tutto rimandato a domenica prossima.

Il tabellino

OraSì Ravenna 79 Bergamo Basket 81 ORASì RAVENNA: Montano (0/1, 0/3), Masciadri 17 (3/7, 3/4), Grant 23 (8/10), Rice 12 (3/7, 1/8), Raschi 5 (1/2, 1/2), Giachetti 8 (1/5, 1/4), Sgorbati 4 (2/3, 0/1), Esposito 2 (1/1), Cinti ne, Vitale ne, Chiumenti 7 (2/7), Scaccabarozzi ne. All. Martino. BERGAMO: Bozzetto 10 (2/6, 1/2), Sergio 14 (0/1, 4/7), Ferri 3 (1/3 da 3), Solano 19 (3/7, 3/8), Laganà 12 (3/5, 0/3), Martelli ne, Fattori 3 (1/1 da 3), Magni ne, Benini ne, Hollis 20 (5/8, 1/2), Cazzolato (0/1, 0/1), Augeri ne. All. Sacco. Arbitri: Gagliardi, Longobucco, Tarascio Note - Parziali: 14-26, 36-46, 57-66. T2: Ra 21/43, Bg 13/28. T3: Ra 6/22, Bg 11/27. TL: Ra 19/23, Bg 22/26. Rimb. 40-40 Spettatori: 2.800