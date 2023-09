Ironman a Cervia, l’inno e il via alla gara degli uomini d’acciaio

Cervia, 16 settembre 2023 – L’alba degli Ironman, oggi, è a Cervia. Questa mattina alle 7.30 in punto i triatleti della ‘lunga distanza’ sono partiti dalla spiaggia libera di Cervia per tuffarsi nelle acque calme e tiepide del mare romagnolo.

Ironman, l'alba prima della partenza a Cervia

La corsa per l’inizio della prima prova non ha deluso le aspettative per la 6° edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna, unica data italiana del circuito americano, che torna quest’anno come simbolo di rinascita dopo la recente alluvione dello scorso maggio.

Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, hanno assistito ad uno spettacolare anticipo dello start con il sorvolo dell’elicottero HH139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che durante l’alluvione ha portato in salvo 350 persone.

Alla presenza delle massime cariche civili e militari, del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e del sindaco di Cervia Massimo Medri, le note dell’Inno di Mameli hanno dato il via alla corsa verso l’acqua.

Gli uomini e le donne “di acciaio” in questo momento stanno gareggiando nella ‘lunga distanza’: dopo i primi 3,8 km a nuoto e lo scatto verso la zona cambio bici, li attende un percorso di 180 km tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro sulle due ruote. Infine, i 42 km di maratona tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima alla volta della finish line posizionata sulla spiaggia del Fantini Club.

I primi atleti professionisti dovrebbero tagliare il traguardo poco prima delle 15.

Imponente il dispositivo di sicurezza messo a punto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, nell’ultima seduta, ha dato il via libera all’evento, dopo aver esaminato ed approvati il Piano Organizzativo Generale ed in particolare i Piani relativi alla Safety e Security, rinviando al Tavolo Tecnico in Questura tutti i dettagli per quanto concerne il Piano di Viabilità e Sanitario.

In totale sono circa 180 le unità delle forze dell’ordine impegnate (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ROAN) a cui si aggiungono 232 agenti delle Polizie Locali di Cervia e Ravenna e 200 volontari, 6 i Comuni coinvolti (Cervia, Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli) nell’ambito delle Provincie di Ravenna e Forlì-Cesena.

E’ stato anche predisposto un accurato piano di Vigilanza in mare a cura della Capitaneria di Porto e del ROAN della Guardia di Finanza che interessa il tratto di mare dove si svolge la gara di nuoto.

Il Piano Sanitario coordinato dal Servizio 118 prevede 12 ambulanze, un elicottero, 5 medici di cui un rianimatore e 3 infermieri. Una cabina di regia coordinata dalla Prefettura con tutti i rappresentanti degli Enti interessati opera a Cervia nel luogo di partenza con 10 unità.

Si ricorda che nelle giornate di oggi e domani sono previste significative modifiche alla viabilità (qui le strade chiuse), mentre fino a domani sera tutti i parcheggi a pagamento sono gratuiti. L'ospedale San Giorgio di Cervia è regolarmente aperto e raggiungibile.