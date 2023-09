Ironman 2023, la carica dei 6mila a Cervia per l’evento della stagione

Cervia (Ravenna), 14 settembre 2023 – Prosegue il mese di settembre con l’evento più importante: inizia oggi il lungo weekend dedicato ad Ironman e l’assessora allo Sport e agli Eventi, Michela Brunelli, fa il punto.

Il grande evento Ironman è arrivato. A che punto è la macchina organizzativa? L’alluvione ha comportato cambi di percorso?

"Ironman rappresenta da sempre una grande sfida per la nostra città. Anche se la macchina organizzativa è ormai rodata, ogni anno ripercorriamo metodicamente ogni passaggio, riprogrammiamo tutti gli incontri necessari, sia interni all’ente che con i soggetti esterni coinvolti. Il tutto avviene in stretta collaborazione con l’organizzazione di Ironman. Il percorso su cui gareggeranno gli atleti non subirà variazioni. L’unica modifica apportata alla viabilità, coinvolge via Confine in prossimità della sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, a causa dell’inizio dei lavori per il ripristino del ponte danneggiato dall’alluvione. Si sono comunque trovate soluzioni alternative. Sul sito istituzionale sono disponibili tutte le informazioni ed è già attivo un numero di telefono dedicato. Non ci resta che attendere l’arrivo di oltre 6.000 uomini e donne d’acciaio, provenienti da tutto il mondo".

Mancano ancora i dati sulle presenze di luglio e agosto ma si può certamente dire che si tratta di un’estate sottotono. Cervia, però, da alcuni anni sta puntando sul mese di settembre.

"Da tempo il mese di settembre per la nostra località è diventato molto importante, sia da un punto di vista dell’offerta turistica che delle presenze. Organizziamo e ospitiamo manifestazioni ormai identitarie quali ‘Sapore di Sale’ e il ‘Mercato Europeo’; eventi sportivi straordinari come Ironman e i Campionati italiani di triathlon. In particolare, quest’anno abbiamo accolto due grandissime novità: I Giochi internazionali di Aics e i Campionati mondiali di offshore. Si tratta di due manifestazioni di portata mondiale con protagonisti migliaia di giovani atleti con accompagnatori e famiglie al seguito".

In termini di indotto quanto è importante lo sport per Cervia?

"Il segmento sportivo rappresenta oggi la principale fonte di presenze turistiche, non solo per la nostra città, ma anche per la Romagna in generale. I grandi eventi sportivi trovano la loro collocazione naturale al di fuori dei mesi prettamente estivi. Da questo deriva che aprile, maggio, settembre e ottobre rappresentano l’arco temporale ideale nel quale realizzare gare nazionali e internazionali delle più differenti discipline sportive. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione sullo sport e sull’incremento delle presenze turistico-sportive e anche grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, oggi possiamo dire che Cervia è una delle principali mete scelte dalle grandi organizzazioni per svolgere eventi legati allo sport".

Lo sport, secondo diverse voci, potrebbe essere un buon volano per rendere più attrattiva la località anche grazie agli ampi spazi naturali. Lei cosa ne pensa?

"Il nostro territorio è particolarmente adatto ad accogliere chi sceglie una vacanza attiva e dinamica. Le ampie spiagge, le pinete, il Parco Naturale, le piste ciclabili e ciclopedonali in continua evoluzione, fanno sì che il turista possa scegliere di muoversi a piedi, in bicicletta o con la mountain bike negli ampi spazi verdi. Anche il lungomare delle nostre località poi, dall’alba a tarda sera, è percorso da cittadini e turisti che passeggiano o praticano jogging. Stiamo valutando inoltre il posizionamento di strutture sportive per attività a corpo libero, fruibili liberamente da tutti, nei tratti di lungomare già completati da ristrutturazione".

Quali sono gli investimenti in corso e quelli futuri sulle infrastrutture sportive da parte di questa Amministrazione?

"Abbiamo recentemente vinto un bando promosso da Sport e Salute nell’ambito del progetto ‘Sport nei Parchi’ attraverso il quale predisporremo un parco di attrezzature sportive per l’attività a corpo libero al centro sportivo Liberazione di Pinarella. Si tratta di attrezzature sportive fruibili da parte di target differenti e per le quali è prevista anche l’individuazione di una gestione che dovrà garantire comunque diverse ore di utilizzo gratuito delle strutture. Oltre a investire ogni anno risorse importanti sulle manutenzioni straordinarie dei nostri impianti sportivi, abbiamo in programma la realizzazione di un nuovo impianto indoor per il quale si sta elaborando il progetto. Stiamo inoltre attendendo l’uscita di nuovi bandi per la ristrutturazione dell’impiantistica sportiva da parte di Sport e Salute e della Regione, in modo da candidare alcune strutture che necessitano di interventi migliorativi importanti".