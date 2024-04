Ravenna Udine 73-65, l'OraSì torna in testa per un giorno

Ravenna, 10 novembre 2019 - L’OraSì torna subito alla vittoria, e lo fa nonostante l’assenza di Sergio, e si prende almeno per una serata la testa della classifica. Battuta Udine al termine dell’ennesima prova di grande attitudine alla pugna e al sacrifico, con spirito di gruppo e voglia di aiutarsi in campo.

Brillano i due americani autori di 53 dei 73 punti totali, ma brilla anche la stella di Treier, sempre più a suo agio nel gioco di Cancellieri. Gli altri però non sono certo personaggi di contorno poiché fanno un lavoro difensivo di grande efficacia. Per tutta la prima parte infatti sono le difese a dominare e non c’è un padrone sulla partita. Le due squadre sono sempre molto vicine nel punteggio, con Ravenna che tira male dall’area ed è più efficace nel tiro da 3 al contrario di Udine che muove il punteggio con le penetrazioni e il gioco sul pitturato.

Dopo l’intervallo lungo è la Old Wild West che prova a mettere le mani sulla sfida con 6 punti di Antonutti che valgono il 33-40, ma la reazione giallorossa non si fa attendere e arriva da Thomas e Treier, bravi a ricucire. Thomas trova anche il modo di segnare il canestro del sorpasso sul 43-42 che accende una fase intensa di sorpassi e controsorpassi.

Ma tutto succede nell’ultimo quarto. Con le squadre ancora a contatto, Cancellieri viene espulso per proteste e doppio fallo tecnico su qualche fischio ritenuto dubbio dal tecnico teramano e questo episodio, anzichè buttare giù l’OraSì, l’accende. Potts si erge a protagonista assoluto. Segna il gioco da 3 punti che vale il 60-60 poi, dopo un bel canestro di capitan Marino, segna due triple in fila per il 68-60. Udine va alle corde, prova a reagire ma si ferma sulla tripla di Fabi, poi c’è solo Ravenna. Il finale premia i giallorossi che mettono in tasca altri 2 punti di convinzione ed energia che valgono tanto per il morale e che lanciano un segnale a tutte le avversarie: l’OraSì è in fiducia.

Ravenna Udine, il tabellino

OraSì Ravenna - Old Wild West Udine 73-65 RAVENNA: Farina ne, Potts (3/10, 5/8), Jurkatamm (0/1, 0/3), Thomas 26 (7/11, 2/8), Chiumenti (0/2), Marino 6 (2/4, 0/1), Zanetti ne, Treier 12 (4/5, 1/2), Venuto 2 (0/1, 0/2), Seck, Sergio ne, Bravi. All. Cancellieri. UDINE: Cromer 20 (5/9, 1/3), Minisini ne, Amato 4 (2/3, 0/7), Antonutti 12 (4/7, 0/2), Fabi 8 (0/1, 2/8), Zilli 4 (1/1), Cortese 3 (0/2, 1/3), Jerkovic ne, Beverly 10 (4/4), Nobile ne, Penna 4 (2/3, 0/1). All. Ramagli. Arbitri: Beneduce, Chersicla, Lupelli Note - Parziali: 17-15, 33-32, 50-51. Usciti per falli: Zilli (U), Beverly (U), Antonutti (U). Espulso Cancellieri (R) Tiri da 2: Ra 16/34, Ud 18/30 Tiri da 3: Ra 8/24, Ud 4/24 Tiri liberi: Ra 17/24, Ud 17/21 Spettatori: 2.000