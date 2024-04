Udine OraSì Ravenna 82-72. Beverly frena la corsa dei romagnoli

Udine, 26 gennaio 2020 - Si ferma dopo 11 vittorie consecutive la corsa dell’OraSì che cade per la prima volta, da oltre due mesi a questa parte, ad opera della Old Wild West Udine. In classifica è corsa a due nel girone Est poiché Forlì vince e avvicina Ravenna, ora a 4 punti, ma dietro di loro c’è il vuoto. Al Carnera Ravenna appare un po’ scarica dopo la settimana da 3 vittorie e soccombe alla giornata sì dei tiratori bianconeri e ai muscoli di Beverly.

Poco incisivo infatti Thomas e opachi anche Chiumenti, Jurkatamm e Sergio. Venuto e Treier vanno a corrente alternata ma nei momenti importanti risultano sempre presenti e soltanto Potts offre una prestazione di regolarità. Udine scappa via subito e non si volta più indietro. L’OraSì resta vicina nel punteggio nel primo quarto con Potts che, da solo, firma 10 dei 12 punti giallorossi contro i 19 dei friulani. L’impatto di Strautins è subito notevole ed è dalle sue mani che parte la volata bianconera. Stoppa Chiumenti, poi costruisce un canestro per Antonutti e firma la tripla del 26-17, con Ravenna che invece ottiene poco da Thomas e dai lunghi.

Sono Potts e Marino che la tengono in partita. Il controparziale riporta i giallorossi a un possesso ma, prima del 20’, si fanno sentire di nuovo i tiratori della Old Wild West: triple di Amato e Strautins e Udine al riposo sul +8. I friulani si prendono l’inerzia e mantengono il controllo sulla gara sempre con le triple di Amato. La forbice si allarga fino a 20 punti, quando anche Fabi si mette a segnare dall’arco dei 6.75. Ma l’OraSì non vuole lasciare nulla di intentato e, prima del 30’, costruisce un miniparziale di 6-0 che vale il 64-50.

Il quarto periodo sembra ancora appannaggio friulano: Cromer, Beverly e Strautins fissano il 73-52 e l’OraSì pare alle corde. Udine allora tira il freno, forse anche con eccessiva fretta poiché l’OraSì non vuole ancora alzare bandiera bianca. Cancellieri infatti prova a imbastire una pressione a tutto campo che porta buoni risultati. Treier diventa protagonista con 9 punti e i portatori di palla friulani faticano moltissimo a passare la metà campo. L’OraSì rosicchia punti su punti e, dopo la tripla di Potts, si ritrova a -9 (79-70) con la possibilità di avvicinarsi ancora. Quando mancano quasi 2 minuti alla sirena finale, costruisce due buoni tiri, ma lo fa con eccessiva fretta ed entrambi sbattono sul ferro. Udine gestisce i momenti finali e può festeggiare la vittoria sulla capolista.

Il tabellino

Old Wild West Udine 82 OraSì Ravenna 72 UDINE: Cromer 9 (1/4, 2/5), Antonutti 15 (1/1, 2/5), Amato 17 (1/1, 5/8), Fabi 8 (2/4 da 3), Strautins 18 (1/3, 4/7), Beverly 11 (4/5), Nobile 2 (1/1), Osasenaga ne, Zilli 2 (1/2), Minisini ne, Penna ne. All. Ramagli. RAVENNA: Potts 17 (3/5, 3/10), Chiumenti 4 (2/4), Marino 11 (3/6, 1/2), Jurkatamm (0/3 da 3), Sergio 4 (1/2, 0/2), Farina ne, Venuto 7 (1/2, 1/4), Thomas 13 (6/18, 0/1), Seck, Zanetti ne, Treier 16 (3/5, 2/2), Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Gagliardi, Longobucco; Ferretti Note - Parziali: 19-12, 42-34, 65-50. Usciti per falli. Beverly (U), Venuto (R), Treier (R) Tiri da 2: Ud 10/17, Ra 19/42 Tiri da 3: Ud 15/29, Ra 7/24 Tiri liberi: Ud 17/27, Ra 13/14