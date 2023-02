Reggio Emilia, accoltellato durante la lite in stazione: grave 42enne

Accoltellamento in stazione: è caccia all'aggressore. I controlli della polizia

Reggio Emilia, 28 febbraio 2023 - Ferito da due coltellate. Un uomo di 42 anni di nazionalità italiana è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria dopo essere stato colpito da un’arma da taglio all’addome e al braccio destro. L’aggressore è ricercato dalla Polizia.

Il ferimento si è verificato nella notte, poco dopo le 24, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, che non corre pericolo di vita, ha raccontato di essere stato aggredito nel tentativo di difendere una donna da un molestatore. Una versione che non coincide con le immagini della videosorveglianza, che mostrano un incontro tra due uomini poi degenerato in aggressione.