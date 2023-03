A Cadelbosco live con Falzone

Diversi gli eventi musicali in programma oggi nel Reggiano. Al centro sociale Gattaglio, la rassegna "Matto azzurro" propone il live del duo composto da Filippo Orefice (sax e clarinetto) e Fabrizio Puglisi (organo Fender Rhodes): una collaborazione incentrata su composizioni originali da cui i due musicisti prendono spunto per avventurarsi in assoli tra forma libera e memorie della tradizione. Al Kessel di Cavriago stasera dalle 23 il concerto degli Hence, una band indie alternative italiana di talento. Stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra il concerto "Il giardino dei pini", evento benefico con la partecipazione di Cico Falzone dei Nomadi, con Riccardo Mazzi alla voce, accompagnato dalle musiche di Ivan Lazzarini, Andrea Maccieri, Davide Albarelli, Filippo di Giovanni e Stefano Soliani.