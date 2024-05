A Castelnovo Sotto inaugurata la mostra ’Visibili-Invisibili’

E’ stata inaugurata ieri la mostra "Visibili-Invisibili", allestita alla chiesa della Madonna, in centro storico a Castelnovo Sotto. A fare la parte del protagonista sono gli scatti degli associati del Gruppo Fotografico Prisma e degli studenti della scuola media di Castelnovo Sotto. Inoltre, insieme alle foto, è possibile ammirare le opere della pittrice Marialuisa Montanari. La mostra resterà aperta fino al 27 maggio, visitabile sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, oltre che il lunedì dalle 10 alle 12,30 in occasione del mercato ambulante settimanale in centro. Gli spazi della Chiesa della Madonna si confermano un punto di riferimento per arte, cultura e tradizioni, attraverso le mostre allestite durante tutto il corso dell’anno, nel cuore del paese e accanto ai portici del centro storico.