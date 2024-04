Addio a Tino Borneo, ex bomber granata

Si è spento ieri, a soli 51 anni, Costantino Borneo (foto) ex attaccante di ottimo livello che aveva vestito anche la maglia della Reggiana nella stagione 2004-2005, collezionando 24 presenze e 6 reti. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dov’era tornato come allenatore dei ragazzi, aveva dovuto sospendere la propria attività alcuni mesi fa proprio a causa del peggioramento della malattia con cui stava lottando da tempo. Borneo, per tutti ‘Tino’, è stato un vero e proprio bomber delle categorie inferiori e in particolare della Serie C con le annate migliori vissute probabilmente con la Vis Pesaro, la Lucchese e la Cremonese. Sono stati tantissimi, già nelle scorse ore, i ricordi evocati dai tanti tifosi di tutta Italia.

Gli stessi tifosi (quasi mille) su cui potrà contare anche la Reggiana: anche oggi il ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco sarà invaso pacificamente dai supporters granata che, viste le (ridotte) proporzioni dell’impianto lombardo (4997 spettatori consentiti), occuperanno circa il 20% dello spazio disponibile. Quella di oggi sarà la terzultima trasferta prima di quelle, sempre molto suggestive, a Palermo (il 27 aprile alle 16,15) e Genova (Samp, il 5 maggio alle 15).

Reggiana-Modena, il derby del Secchia in scaletta il primo maggio alle 18, è stata scelta come la ‘giornata granata’ ovvero la partita in cui non saranno validi gli abbonamenti. La prelazione per i 6600 abbonati inizierà martedì, mentre dal 23 aprile la vendita sarà aperta a tutti.

Francesco Pioppi