Addio a Vilio, 67 anni, tifoso granata della ’vecchia guardia’

Commozione e partecipazione ieri mattina a San Faustino per l’ultimo addio al 67enne Vilio Camuncoli, storico tifoso della Reggiana.

Vilio si è spento, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. Precedentemente era stato ricoverato al Core del Santa Maria Nuova.

"Mio marito – ricorda la moglie Adele – era un grande appassionato della Reggiana. A Reggio si recava sempre allo stadio per le partite. Al funerale sul feretro sono state collocate le sciarpe della Reggiana e non sono mancati i suoi amici tifosi: è stato salutato, davanti alla chiesa, con un applauso e hanno acceso alcuni fumogeni. Vilio seguiva molto anche le nostre figlie nelle loro partite di pallavolo. Era una persona cordiale con la battuta pronta, buono, generoso; salutava sempre tutti. Da tempo lottava con problemi di salute, ma ha sempre mantenuto ottimismo con gli altri".

Camuncoli, originario di Baiso, viveva a San Faustino di Rubiera.

Fu a lungo dipendente di una locale azienda agricola, operando principalmente come trattorista. Aveva pure lavorato nell’ex latteria di San Faustino. In tanti ieri hanno preso parte alla funzione religiosa funebre nella Pieve di San Faustino. La salma, terminata la Messa, è stata poi accompagnata nel cimitero locale. Il 67enne lascia la moglie Adele, le figlie Elisa e Alessia con Andrea, i fratelli Vilde, Domenico, Marco e Roberta, i cognati, le cognate, i nipoti. La famiglia ringrazia per le cure il personale di medicina e chirurgia oncologica del Core, di medicina terza dell’ospedale di Reggio e dell’Hospice di Montericco. m. b.