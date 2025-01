Addio all’ex vicesindaco e assessore Giannettino. Ieri il funerale: "Sei stato un esempio di onestà"

Addio a Tino Giannettino (foto), ex vicesindaco e assessore comunale di Bibbiano. Aveva 80 anni. Giannettino, residente nella frazione di Barco, si è spento all’ospedale di Reggio a causa di una grave malattia. Per tanti anni aveva lavorato come impiegato all’ex Ccpa (ora Progeo) nelle sedi di Bibbiano, in provincia di Parma e a Masone di Reggio.

"Mio padre, esponente socialista, è stato assessore e anche vicesindaco in Comune a Bibbiano negli anni Settanta e all’inizio anni Ottanta – ricorda il figlio Luca –. Tra le sue passioni, oltre alla politica, anche la caccia e il gioco delle bocce. Ha sempre operato con grande onestà".

È purtroppo il terzo lutto che, in nemmeno un anno, ha colpito la famiglia di Tino Giannettino. Nel marzo del 2024 era improvvisamente deceduto a 53 anni il figlio Andrea e la scorsa estate era anche scomparsa, all’età di 76 anni, la moglie Fermina Bonilauri.

Il Comune di Bibbiano in una nota ha espresso il proprio dolore per la morte dell’80enne: "Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono, anche a nome dell’intera comunità, cordoglio e sentita vicinanza ai familiari di Tino Giannettino, consigliere e assessore del Comune di Bibbiano tra il 1975 e il 1980". È stato pure componente del consiglio di frazione di Barco. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio dalla piazza XXV Aprile di Barco dove si è poi fermato il corteo funebre che ha successivamente raggiunto il cimitero locale. In sua memoria sono stati chiesti non fiori, ma opere di bene.

Matteo Barca