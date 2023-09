Adele Davoli: Mostra a Albinea fino a stasera

Ultimo giorno oggi per visitare ad Albinea la mostra di pittura di Adele Davoli. Il 2 settembre, alla presenza del sindaco Nico Giberti e dell’artista, era stata inaugurata ‘Trame di una vita. Linee, colori e composizioni’ di Adele Davoli. La sala civica ha ospitato in queste settimane le opere di Davoli e la personale, che rientra nel programma della fiera della Fola, sarà visitabile fino ad oggi. L’autrice, ex insegnante di educazione artistica, studia da sempre la figura umana e attraverso questa esposizione ha voluto affrontare argomenti importanti come ‘gli altri da noi’ intesi sia come ambientazioni asiatiche e africane che come altre figure come i profughi di guerra, ‘le guerre tutte’, ‘la maternità’, ‘la vecchiaia’. Sono inoltre presenti anche molti ritratti. "Questa mostra – spiega Davoli – si può considerare la prosecuzione di quella del 2014. Già allora avevo sostenuto di non separarmi volentieri dalle cose che faccio: infatti gli unici lavori che non ho più sono dei ritratti che ho donato ai soggetti riprodotti. Si tratta di ricerche minuziose nella forma e ho sempre cercato di entrare nella peculiarità del soggetto stesso con l’intento di coglierne l’ironia, l’attenzione, la dolcezza, la vivacità".

m. b.