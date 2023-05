Agricoltura verde, la sfida dell’Appennino

Con Life Agricolture, gli agricoltori dell’Appennino danno lezione su come scoprire l’agricoltura conservativa. Un gruppo di rappresentanti di Riserve di Biosfera Mab Unesco a livello mondiale, si è incontrato mercoledì scorso per discutere del modello di governance del suolo agricolo in corso di sperimentazione e valutazione con il progetto Life agricolture, nel territorio dell’Appennino tosco-emiliano. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare l’efficienza produttiva degli allevamenti di montagna e, allo stesso tempo, perseguire sfide ambientali fondamentali per la protezione del suolo e la mitigazione del cambiamento climatico. Tra gli intervenuti, la dottoressa Francesca Moretti del Parco nazionale dell’Appennino, la quale ha illustrato come questo progetto pilota sia parte dei progetti della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano, una realtà caratterizzata da una enorme variabilità ambientale, fragilità territoriale ma anche produzioni agricole di qualità, dai foraggi alla produzione del Parmigiano Reggiano, dal miele al pecorino, dai cereali ai prodotti da forno.

Si tratta di un progetto che coinvolge 15 aziende pilota nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena. Oltre a tecnici di settore, hanno partecipato al meeting esponenti delle Riserve di Biosfera di Svezia, Austria, Germania, Spagna, Libano e Francia, tutti interessati a quanto si sta sperimentando e studiando in Appennino. Sono seguiti altri interventi e le conclusioni di Luca Filippi, Project Manager del progetto in corso, il quale ha appunto concluso affermando che "il webinar di stamane, così come l’educational tour che si terrà dal 7 al 9 giugno presso i luoghi del progetto nell’Appennino reggiano, sono inscritti in un più ampio programma di condivisione e replicazione del modello di governance del suolo agricolo proposto dal progetto". Il progetto ‘Life agricolture’ che affonda le radici nell’Appennino reggiano grazie alla presenza di agricoltori di lunga tradizione, è promosso da Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Consorzio Bonifica Burana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e Crpa.

Settimo Baisi