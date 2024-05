"Alberi nel Crostolo, un pericolo"

Alberi e vegetazione occupano gran parte dell’alveo e anche i margini del torrente Crostolo a La Vecchia: i cittadini chiedono urgenti interventi di messa in sicurezza e pulizia per evitare in futuro possibili problemi. La situazione di pericolo nel Crostolo è stata segnalata da tempo dai residenti nella zona di via Pasquino Brandi e via Ferruccio Valcavi nella frazione vezzanese. Non mancano le proteste per la mancata cura del verde nel letto del torrente.

"Il Crostolo – dicono alcuni cittadini – nel tratto tra via Brandi e via Valcavi è in condizioni di degrado e incuria. Grandi alberi si trovano nell’alveo e nei margini, invasi completamente dalla vegetazione. E’ un grave rischio lasciare il Crostolo in queste condizioni in caso di piena. E’ dunque fondamentale eseguire immediate opere di prevenzione. Temiamo allagamenti delle nostre abitazioni. Abbiamo segnalato, pur non essendo di sua competenza, la problematica al Comune di Vezzano, ma ad oggi nessuno ha preso ancora provvedimenti per iniziare le opere di pulizia che sono oggi una priorità".

Tra gli abitanti c’è quindi preoccupazione per le condizioni dell’alveo e in particolare per la presenza di grandi piante mai tagliate. Alcune si sono già perfino spezzate. "Nessuno interviene nonostante le nostre lamentele – sottolineano sempre i cittadini –. Chiediamo alle autorità preposte di eseguire un sopralluogo sul posto e iniziare, entro l’estate, i lavori. Gli alberi e arbusti potrebbero ostruire il passaggio dell’acqua durante le piene con il relativo pericolo di esondazione. Siamo ovviamente preoccupati".

L’amministrazione comunale di Vezzano, interpellata in merito, ha assicurato che il Comune "ha già segnalato la situazione all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile di cui ricade la competenza. Il Crostolo è comunque monitorato e non ci sono condizioni di pericolosità. I cittadini, mediante richiesta, possono tuttavia procedere alle operazioni di pulizia".

I residenti, attraverso il nostro giornale, riferiscono inoltre la presenza "di topi e nutrie nel Crostolo: indispensabile è quindi garantire la pulizia per compiere poi un controllo costante di un ampio tratto del torrente a La Vecchia".

Matteo Barca