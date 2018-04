Gattatico (Reggio Emilia), 22 aprile 2018 – Ritenendo la madre “incapace” di occuparsi della figlia, erano spesso madre e sorella a prendersi cura della bambina, pur contro la volontà del padre, il quale però ha sempre permesso che fossero le due donne a trascorrere gran parte del tempo con la figlia di quattro anni di età.

A dicembre è però scattata un’indagine dei carabinieri di Gattatico, dopo che in caserma è stato segnalato un referto medico dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per lesioni compatibili con possibili maltrattamenti alla bimba, riferiti in particolare a somministrazione di alcolici.

La madre e gli assistenti sociali avevano accompagnato la bimba in pronto soccorso segnalando possibile ingestione di alcolici. Si è scoperto che la madre veniva tenuta lontano dalla figlia, anche con minacce, mentre zia e nonna – domiciliate a Parma – l’accudivano in modo non proprio adeguato, tanto che sono state entrambe denunciate alla magistratura per maltrattamenti in famiglia. Così come il padre, accusato di non aver fatto nulla pur sapendo cosa stava succedendo. Bimba e madre sono state affidate a una struttura protetta.