All’Herberia sale sul palco il "Cattivo"

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, si conclude stasera (alle 20) con "Cattivo": uno spettacolo che vede in scena Tommaso Banfi con la regia di Giuliana Musso. Il testo di questo monologo nasce dal romanzo di Maurizio Torchio, "Cattivi", pubblicato nel 2015. Secondo romanzo dell’autore, ha per protagonista un detenuto condannato all’ergastolo e ‘dimenticato’ nella cella di isolamento di un carcere-isola. Un racconto a tratti lirico a tratti essenziale. Semplice come l’umanità resiliente del protagonista. La vita prima, la vita dopo, l’istante del crimine che segna l’intera esistenza. Una vittima in un colpevole. La poesia si annida nei dettagli degli eventi, nei particolari dove la vita del carcere si raccoglie. Biglietto intero 14 euro. Info: www.corteospitale.org s.bon.