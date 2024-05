Cosa succede ad Iren dopo l’arresto dell’ad Signorini: convocato Cda straordinario

Reggio Emilia, 7 maggio 2024 – Terremoto interno ad Iren. L’ad della multiutility Paolo Emilio Signorini è stato portato in carcere con l’accusa di corruzione a seguito dell’inchiesta di Genova sulle presunte tangenti al porto che vede coinvolto anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Signorini è stato accusato di aver ricevuto in dono – tra le altre cose – soldi, gioielli e soggiorni in hotel di lusso in cambio di concessioni ad imprenditori del distretto portuale.

Una sede Iren

Iren, convocato Cda straordinario

Subito dopo l’arresto di Signorini, Iren ha diramato un comunicato stampa nel quale dice di aver “appreso stamane dalla stampa dell’applicazione di un’ordinanza di misure cautelari nei confronti dell’Amministratore Delegato Paolo Signorini disposta dall’Autorità Giudiziaria di Genova". Successivamente ha poi specificato che “i reati contestati e riportati nel comunicato stampa della Procura della Repubblica di Genova sono riferiti al suo precedente ruolo di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e non riguarderebbero quindi Iren".

Quindi “il Gruppo ha già attivato le procedure necessarie a garantire da subito piena continuità aziendale”, tra queste “la convocazione, entro il primo pomeriggio di oggi, di un cda straordinario per l'attribuzione temporanea delle deleghe” di Signorini, verosimilmente al presidente Luca Dal Fabbro e al vice presidente Moris Ferretti.

Iren crolla in Borsa

Il titolo di Iren è crollato in Borsa (-7%) sulla notizia che il suo ad, Paolo Emilio Signorini si trova in carcere nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, su fatti che lo riguardano per quando era presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.