Alunni in visita dai carabinieri. Una mattina a lezione di legalità

Hanno potuto esplorare la caserma dei carabinieri, giocare a farsi prendere le impronte digitali, scatenare la loro curiosità facendo domande ai militari, ascoltando i loro consigli in tema di droga, alcol, cyberbullismo e bullismo, legalità ambientale e la sicurezza stradale, ma anche sul attento uso di internet dei social. Sono ben 90 i ragazzini delle quinte elementari di San Polo, Canossa e Monchio coinvolti. Le lezioni di legalità e "auto-tutela" si sono svolte prima negli istituti, quindi mercoledì mattina il clou con la vista nella stazione sampolese. "Da molti anni la nostra istituzione è sensibile all’educazione dei giovani alla legalità, per diffondere i valori del rispetto delle regole" commenta il colonnello Andrea Milani, comandante provinciale dei carabinieri. Il fenomeno più diffuso tra i più giovani – dicono i militari – è la pubblicazione di foto private tramite social e cellulari, col rischio anche di essere denunciati per diffusione di materiale pedopornografico.