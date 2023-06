Anche gli amici in preghiera

Dalle 16,30 alle 17,30 si raduneranno in piazzale Marconi anche gli amici di Alì. Ad organizzare l’incontro di preghiera – cui è stato invitato anche l’Imam – e a chiedere i permessi è stata Maria Diletto, presidente dell’Associazione La Nuova Luce. "I ragazzi piangono, non si danno pace. Vorrebbero che venisse apposta una foto e una targhetta per ricordarlo". Maria fa dei miracoli, per aiutare questi giovani. "Ma non hanno solo bisogno di cibo: servono cure mediche, una casa. Vanno aiutati".