Ancora un colpo nel negozio: "Ci hanno portato via pure i sogni"

Ladri nuovamente in azione ai danni del negozio ‘MiFidoDiTe’ in via Mazzini a Scandiano. L’attività era stata già svaligiata in marzo. Il nuovo blitz è stato compiuto sabato notte verso la mezzanotte. I malviventi sono entrati da una finestra e hanno poi rubato bigiotteria in argento, un computer, dei soldi presi dal fondo cassa. È scattato l’allarme e sul posto è arrivata la titolare Barbara Casoni che ha allertato i carabinieri. "Le telecamere sono state manomesse per evitare di riprenderli – racconta Casoni –. Hanno perso all’esterno un grande coltello. Ora è in corso di quantificazione il bottino asportato. Domenica notte, verso l’una e mezza, si è poi verificato un episodio sospetto: qualcuno è riuscito a staccare dall’esterno la corrente elettrica e di conseguenza è stato attivato l’allarme. Sono arrivata sul posto assieme ai carabinieri, ma erano già scappati: non escludiamo l’azione ancora da parte dei ladri". In marzo i ladri erano fuggiti con un malloppo di circa 20mila euro. La proprietaria del negozio presenterà un’altra denuncia ai militari dell’Arma per l’episodio di sabato. "In due mesi abbiamo dunque ricevuto due visite dei ladri – sottolinea Casoni –. Dopo 18 anni di attività il lavoro svolto con costanza e dedizione è stato vanificato, in pochi minuti, da altre persone che violano la tua proprietà: hanno portato via, oltre ai beni materiali, pure serenità, sogni e voglia di credere nel prossimo. Non siamo gli unici a subire queste intrusioni furtive, ma ci sembra giusto segnalare un disagio evidente e non più tollerabile. Credo che il tema sicurezza, al di là dell’orientamento politico, sia un’emergenza da affrontare urgentemente". ‘MiFidoDiTe’ è un negozio in cui è possibile acquistare abbigliamento, bigiotteria, oggettistica per la casa, articoli da regalo. "Disponiamo di un’assicurazione, ma siamo molto amareggiati per questi due raid", osserva Casoni.

Matteo Barca