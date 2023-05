"Andate là per spalare o donate"

Circa una quarantina di reggiani ieri hanno scelto di trascorrere la prima domenica di sole spalando fango in Romagna. Tra loro anche il consigliere comunale Dario De Lucia.

"Io e Federica (la mia compagna) siamo partiti alle 6.30 della mattina con un gruppo di reggiani in direzione di Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Uno dei comuni più colpiti: per giorni, per via della inondazione, gli abitanti sono rimasti senza elettricità e approvvigionamenti". Una comitiva partita ieri da Reggio, su iniziativa di Mehran Heydari, organizzatore della giornata. "Al nostro arrivo abbiamo trovato una situazione difficile ma ben organizzata e gestita – prosegue De Lucia –. Abbiamo aiutato gli abitanti a spalare via montagne di fango e a togliere acqua dalle cantine e piani terra. Un nodo alla gola a vedere queste famiglie, che potrebbero benissimo essere la nostra o i nostri parenti o vicini, in questa situazione. Verrà il tempo delle analisi su questa emergenza, il cambiamento climatico non può essere più ignorato così come gli investimenti da fare per prevenire il dissesto idrogeologico, ma ora bisogna solo darsi da fare e aiutare le famiglie dell’Emilia-Romagna".

E prosegue: "Chi può scenda in campo e partecipi all’azione sui territori, c’è tantissimo ancora da fare e non possiamo lasciare persone della nostra stessa regione da soli. Chi non può partire prenda parte alle collette di raccolta alimentare e di attrezzature o con una piccola donazione economica".